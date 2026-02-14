Дембеле: Трябва да играем за клуба, а не за себе си

След загубата на ПСЖ от Рен с 1:3 тази петък, Усман Дембеле отправи ясно послание, подчертавайки необходимостта колективът да надделее над индивидуалностите, без обаче да назовава конкретни имена. Френският национал не спести критики към отношението на отбора, като заяви, че е липсвала отдаденост и подходът към мача е бил грешен от самото начало.

„Влязохме зле в мача и освен това мисля, че Рен изигра много добър мач. Но смятам, че трябва да покажем повече желание. Трябва да играем за ПСЖ, за да печелим мачове, защото ако играем сами на терена, няма да се получи, няма да спечелим титлите, които искаме“, заяви Дембеле.

Луис Енрике: Не можем да си позволим повече подобни отпускания

Нападателят припомни манталитета от предишния сезон като път, който трябва да се следва, настоявайки, че фокусът трябва да бъде върху клуба, а не върху личните интереси, особено през втората половина на сезона.

„През миналия сезон поставяхме клуба на първо място, преди да мислим за себе си. Мисля, че трябва да си върнем това, особено в тези мачове. Намираме се във втората част на сезона и ПСЖ трябва да е на първо място, а не индивидуалностите. Трябва да играем за клуба, вместо да мислим за себе си“, заключи той.

Снимки: Imago