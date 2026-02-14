Популярни
  Монако срази Нант с три гола за пет минути

  14 фев 2026
Монако се изкачи на 7-о място в класирането на Лига 1. "Монегаските" постигнаха домакинска победа над Нант с 3:1 и изпревариха Страсбург, Тулуза и Анже, които обаче са с мач по-малко от състава на Себастиен Поконьоли.

Монако реши нещата в своя полза с три гола в рамките на пет минути в средата на първата част. Две от попаденията отбеляза Симон Адингра, а освен него се разписа Денис Закария. Секунди преди почивката Фабиен Сентонз намали, но през второто полувреме "канарчетата" не успяха да застрашат по-сериозно вратата на Филип Кьон.

Адингра започна като титуляр за пръв път на "Луи II", след като беше привлечен под наем от Съндърланд. Националът на Кот д'Ивоар откри резултата в 25-ата минута. Той направи добавка след колеблива намеса на стража на гостите Антони Лопеш. Само три минути по-късно Александър Головин подаде на Адингра и той не сгреши за 2:0.

В 30-ата минута Головин асистира и на Денис Закария, който съвсем отчая Нант. Все пак, гостите намериха сили да върна едно попадение в края на първата част, дело на Сентонз.

През второто полувреме домакините се прибраха в половината си и разчитаха на епизодични контраатаки. В 65-ата минута Головин си изкара два жълти картон и остави "монегаските" с човек по-малко, но Нант по никакъв начин не се възползва от това и регистрира четвърта поредна загуба в първенството.

Поражението остави "канарчетата" на предпоследното 17-о място в класирането. Толкова има и Оксер, а на дъното е Метц с 13 точки.

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago

