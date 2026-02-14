Луис Енрике: Не можем да си позволим повече подобни отпускания

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике не бе доволен от представянето на отбора си при загубата с 1:3 от Рен в Лига 1. Той разкритикува играчите си, че не са подходили правилно към мача и не са били концентрирани на 100%. Освен това той заяви, че тимът му не може да си позволи повече подобни отпускания, ако не иска да загуби битката за титлата.

"Това беше мач, в който не бяхме на нашето ниво. Трябва да анализираме защо не успяхме да контролираме играта така, както обикновено правим. Рен се възползва от нашите грешки и беше много по-ефективен пред гола. Във футбола, ако не си концентриран на 100% във всеки един момент, всеки съперник може да те накаже. Днес видяхме точно това. Липсваше ни интензивност в ключови зони на терена“, заяви Енрике.

Рен спря устрема на ПСЖ

Той не се съгласи с критиките към голямата звезда на тима Усман Дембеле.

„Моята работа е да защитавам отбора, но и да изисквам повече. Трябва да играем като колектив, а не като група индивидуалности. Когато губим, губим всички заедно. Трябва бързо да забравим този резултат, но да запомним поуките от него. Първенството е дълго и ние все още сме в добра позиция, но не можем да си позволим повече подобни отпускания“, завърши специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages