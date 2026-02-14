Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике: Не можем да си позволим повече подобни отпускания

Луис Енрике: Не можем да си позволим повече подобни отпускания

  • 14 фев 2026 | 03:25
  • 152
  • 0

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике не бе доволен от представянето на отбора си при загубата с 1:3 от Рен в Лига 1. Той разкритикува играчите си, че не са подходили правилно към мача и не са били концентрирани на 100%. Освен това той заяви, че тимът му не може да си позволи повече подобни отпускания, ако не иска да загуби битката за титлата.

"Това беше мач, в който не бяхме на нашето ниво. Трябва да анализираме защо не успяхме да контролираме играта така, както обикновено правим. Рен се възползва от нашите грешки и беше много по-ефективен пред гола. Във футбола, ако не си концентриран на 100% във всеки един момент, всеки съперник може да те накаже. Днес видяхме точно това. Липсваше ни интензивност в ключови зони на терена“, заяви Енрике.

Рен спря устрема на ПСЖ
Рен спря устрема на ПСЖ

Той не се съгласи с критиките към голямата звезда на тима Усман Дембеле.

„Моята работа е да защитавам отбора, но и да изисквам повече. Трябва да играем като колектив, а не като група индивидуалности. Когато губим, губим всички заедно. Трябва бързо да забравим този резултат, но да запомним поуките от него. Първенството е дълго и ние все още сме в добра позиция, но не можем да си позволим повече подобни отпускания“, завърши специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

  • 13 фев 2026 | 23:39
  • 10817
  • 25
Краев с асистенция за успех ва Апоел (Тел Авив)

Краев с асистенция за успех ва Апоел (Тел Авив)

  • 13 фев 2026 | 21:28
  • 564
  • 0
Хеттрик на Педро Нето осигури безпроблемно класиране напред за Челси срещу бившия тим на Росиниър

Хеттрик на Педро Нето осигури безпроблемно класиране напред за Челси срещу бившия тим на Росиниър

  • 13 фев 2026 | 23:41
  • 7995
  • 7
Бастони: Не сме обсебени от Ювентус

Бастони: Не сме обсебени от Ювентус

  • 13 фев 2026 | 20:05
  • 1054
  • 0
Временният треньор на Марсилия: Намерих ранена група, време е за малко позитивизъм

Временният треньор на Марсилия: Намерих ранена група, време е за малко позитивизъм

  • 13 фев 2026 | 19:25
  • 1329
  • 0
Нотингам се разбра с Витор Перейра

Нотингам се разбра с Витор Перейра

  • 13 фев 2026 | 19:11
  • 1665
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

  • 13 фев 2026 | 23:39
  • 10817
  • 25
Хеттрик на Педро Нето осигури безпроблемно класиране напред за Челси срещу бившия тим на Росиниър

Хеттрик на Педро Нето осигури безпроблемно класиране напред за Челси срещу бившия тим на Росиниър

  • 13 фев 2026 | 23:41
  • 7995
  • 7
Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

  • 13 фев 2026 | 19:40
  • 31894
  • 74
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
  • 25172
  • 105
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 23:18
  • 33809
  • 14
Ден 7 в Милано – Кортина: седем нови шампиони и някои изненади

Ден 7 в Милано – Кортина: седем нови шампиони и някои изненади

  • 14 фев 2026 | 00:20
  • 19332
  • 7