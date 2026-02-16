Дембеле и Невеш са в групата на ПСЖ за мача с Монако, Фабиан Руис отново е аут

От актуалния носител на трофея в Шампионската лига Пари Сен Жермен разкриха групата на тима за гостуването на Монако в плейофите на турнира. От нея става ясно, че извън състава отново остава испанският национал Фабиан Руис, който продължава да лекува контузия на лявото коляно. В състава на Луис Енрике няма да бъдат още младите Сени Маюлу, който има проблем с прасеца, както и оперираният Куентин Нджанту.

В групата обаче са носителят на "Златната топка" Усман Дембеле, който имаше проблем след загуба от Рен във френското първенство, както и португалецът Жоао Невеш, който получи удар в рамото.