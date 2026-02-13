Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рен
  3. Рен спря устрема на ПСЖ

Рен спря устрема на ПСЖ

  • 13 фев 2026 | 21:55
  • 1836
  • 2
Рен спря устрема на ПСЖ

Рен нанесе първа загуба на Пари Сен Жермен в Лига 1 от началото на 2026 година. Шампионите бяха в серия от седем поредни победи, стартирала именно с успех над Рен (5:0) в началото на декември 2025 г. Сега обаче бретонци си отмъстха, записвайки успех с 3:1 на своя стадион "Рут де Лориен". Муса Тамари (34'), Естебан Льопол (69') и Брийл Емболо (81') реализираха трите гола за домакините, а за гостите се разписа Усман Дембеле (72').

Още от началните минути Рен показа, че ще търси победата и създаде няколко интересни възможности пред Люка Шевалие, преди в 34-тата минута Муса Тамари да открие резултата. Той напредна на скорост, финтира прекия си пазач и стреля във вратата за 1:0.

В 69-ата минута резултатът бе удвоен. Естебан Льопол се извиси и се разписа с глава след центриране от корнер.

Чак тогава ПСЖ реагира и в 72-рата минута успя да намали изоставането си. Ашраф Хакими центрира отдясно и Дембеле бе на правилната позиция в наказателното поле, за да отклони с глава кълбото в мрежата за 2:1.

Гостите бяха близо до изравняването в 78-ата минута, но изстрел на Гонсало Рамош бе спасен от вратаря Брис Самба.

Рен обаче довърши съперника с трети гол в 81-вата минута. Людовик Блас получи в наказателното поле, центрира пред вратата, където Блийл Емболо с гърди отклони топката в мрежата за крайното 3:1.

Тази загуба на ПСЖ със сигурност ще върне с пълна сила интригата в битката за титлата. За момента обаче парижани остават начело в класирането с 51 точки, но преследвача Ланс е 49 и мач по-малко, така че нищо чудно през уикенда да има разместване на върха. Рен пък се изкачи до 5-ото място с 34 точки, като сложи край на лошата си серия от три поредни загуби и общо четири мача без победа.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Пиза 0:1 Милан, гол на Лофтъс-Чийк

Пиза 0:1 Милан, гол на Лофтъс-Чийк

  • 13 фев 2026 | 21:45
  • 2968
  • 6
Краев с асистенция за успех ва Апоел (Тел Авив)

Краев с асистенция за успех ва Апоел (Тел Авив)

  • 13 фев 2026 | 21:28
  • 340
  • 0
Хъл Сити 0:2 Челси, Хато удвои за "сините" от Лондон

Хъл Сити 0:2 Челси, Хато удвои за "сините" от Лондон

  • 13 фев 2026 | 22:33
  • 2886
  • 2
Бастони: Не сме обсебени от Ювентус

Бастони: Не сме обсебени от Ювентус

  • 13 фев 2026 | 20:05
  • 800
  • 0
Временният треньор на Марсилия: Намерих ранена група, време е за малко позитивизъм

Временният треньор на Марсилия: Намерих ранена група, време е за малко позитивизъм

  • 13 фев 2026 | 19:25
  • 1023
  • 0
Нотингам се разбра с Витор Перейра

Нотингам се разбра с Витор Перейра

  • 13 фев 2026 | 19:11
  • 1300
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пиза 0:1 Милан, гол на Лофтъс-Чийк

Пиза 0:1 Милан, гол на Лофтъс-Чийк

  • 13 фев 2026 | 21:45
  • 2968
  • 6
Хъл Сити 0:2 Челси, Хато удвои за "сините" от Лондон

Хъл Сити 0:2 Челси, Хато удвои за "сините" от Лондон

  • 13 фев 2026 | 22:33
  • 2886
  • 2
Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

  • 13 фев 2026 | 19:40
  • 28142
  • 67
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
  • 22165
  • 93
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 31809
  • 14
Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

  • 13 фев 2026 | 19:35
  • 16754
  • 7