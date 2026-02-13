Рен спря устрема на ПСЖ

Рен нанесе първа загуба на Пари Сен Жермен в Лига 1 от началото на 2026 година. Шампионите бяха в серия от седем поредни победи, стартирала именно с успех над Рен (5:0) в началото на декември 2025 г. Сега обаче бретонци си отмъстха, записвайки успех с 3:1 на своя стадион "Рут де Лориен". Муса Тамари (34'), Естебан Льопол (69') и Брийл Емболо (81') реализираха трите гола за домакините, а за гостите се разписа Усман Дембеле (72').

Още от началните минути Рен показа, че ще търси победата и създаде няколко интересни възможности пред Люка Шевалие, преди в 34-тата минута Муса Тамари да открие резултата. Той напредна на скорост, финтира прекия си пазач и стреля във вратата за 1:0.

В 69-ата минута резултатът бе удвоен. Естебан Льопол се извиси и се разписа с глава след центриране от корнер.

Чак тогава ПСЖ реагира и в 72-рата минута успя да намали изоставането си. Ашраф Хакими центрира отдясно и Дембеле бе на правилната позиция в наказателното поле, за да отклони с глава кълбото в мрежата за 2:1.

🚨𝗖𝗢𝗨𝗣 𝗗’𝗔𝗥𝗥𝗘̂𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 Paris Saint-Germain À 𝗥𝗘𝗡𝗡𝗘𝗦 ❌🔴🔵



😬 LES PARISIENS TOMBENT FACE AU Stade Rennais ET LAISSENT DES POINTS PRÉCIEUX.



⚠️ EN CAS DE SUCCÈS DU RC Lens CONTRE LE Paris FC, PARIS PERDRA LA TÊTE DE LA LIGUE 1.🇫🇷🥇 pic.twitter.com/JdiYyEQuT8 — FOOT CONNEXION (@ConnexionF15706) February 13, 2026

Гостите бяха близо до изравняването в 78-ата минута, но изстрел на Гонсало Рамош бе спасен от вратаря Брис Самба.

Рен обаче довърши съперника с трети гол в 81-вата минута. Людовик Блас получи в наказателното поле, центрира пред вратата, където Блийл Емболо с гърди отклони топката в мрежата за крайното 3:1.

Тази загуба на ПСЖ със сигурност ще върне с пълна сила интригата в битката за титлата. За момента обаче парижани остават начело в класирането с 51 точки, но преследвача Ланс е 49 и мач по-малко, така че нищо чудно през уикенда да има разместване на върха. Рен пък се изкачи до 5-ото място с 34 точки, като сложи край на лошата си серия от три поредни загуби и общо четири мача без победа.