Есапека Лапи: Разликата ни с Тойота е брутална

Есапека Лапи, който през миналата година се съсредоточи единствено върху националните ралита и спечели титлата на Финландия, се оказа най-бързият пилот от триото на Хюндай в рали "Швеция". В неделя Лапи пропусна пред себе си Адриен Фурмо и французинът завърши пети. Лапи остана шести, на почти две минути зад победителя в ралито Елфин Еванс с Тойота.

„Тези точки не са ми нужни. На него му трябват. Това е факт. Идеята беше да играя в дългосрочен план. Искам да бъда отборен играч и в даден момент това може да ми се отплати“, коментира Лапи решението си относно Фурмо.

Въпреки че резултатът може би не отговори напълно на очакванията, Лапи остана доволен от собственото си представяне. Отсъствието му от състезания на най-високо ниво, продължило 16 месеца, почти не се забеляза. Разликата спрямо челото се обясняваше преди всичко с липсата на скорост при автомобилите на Хюндай.

„Бих казал, че представянето ми беше добро и положително. В тази ситуация можеш да се сравняваш единствено с колегите си в отбора и ако го направя, се получи добре. Няма какво да се направи, че сме толкова далеч зад Тойота. Не всичко беше в моите ръце - обясни Лапи. - Не твърдя, че щяхме да се борим за победата или дори непременно за подиума, но поне щяхме да сме по-близо, ако представянето на колата го позволяваше. Темпото в рамките на отбора беше добро и не допуснахме нито една грешка, така че според мен можем да бъдем доволни."

В Швеция Тойота постигна четворна победа и за пореден път надигра корейския производител. От гледна точка на сезона в Световния рали шампионат ситуацията е притеснителна, ако доминацията на японския тим продължи.

„Разбира се, че е разочароващо, това е ясно. Изненадан съм колко далеч сме. Знаех, че Тойота може да са по-силни, но не очаквах да е с толкова много. Разликата е брутална - призна Лапи. - Ако сцеплението е постоянно, можем да караме сравнително добре. Но когато то се променя, всички сме напълно изгубени.“

