  3. Кой е ключовият фактор за успеха на Елфин Еванс в рали "Швеция"?

Кой е ключовият фактор за успеха на Елфин Еванс в рали "Швеция"?

  • 16 фев 2026 | 11:09
  • 71
  • 0

Тойота записа впечатляваща четворна победа в рали "Швеция", като това беше втори пореден успех на Елфин Еванс в снежното състезание. Такамото Кацута остана втори, Сами Паяри - трети, а Оливър Солберг - четвърти. Така японската малка постигна втора поредна четворна победа след успеха си в рали "Монте Карло".

Шефът на тима Яри-Мати Латвала призна, че е очаквал силно представяне от своя състав, но дори той е бил изненадан от пълната доминация.

„Това беше невероятно силно изпълнение. Не очаквах да сме чак толкова силни в Швеция - заяви Латвала в интервю за Rallyjournal.com. - „В Монте Карло очевидно вече бяхме много силни и очаквах, че ще можем да спечелим и тук, но също така предполагах, че и Хюндай ще се включат в битката за победата. По някаква причина обаче те не са на ниво този сезон."

Еванс, който спечели ралито, се изкачи на най-високото стъпало на подиума в Швеция за трети път. Латвала посочи ясна причина в стила на каране на уелсеца, обясняваща защо той се представя толкова добре в това състезание.

„Пилотирането в коловозите на заледените пътища пасва изключително добре на стила на каране на Елфин - обясни Латвала. - Особено с гумите на Ханкук, те са много чувствителни, ако излезеш от коловозите. Елфин е много добър в това да се задържа в тях, а и като цяло карането на сняг подхожда отлично на стила му. Неговото пилотиране е много прецизно и ефективно."

Снимки: Imago

