Болоня излезе от дупката с победа над любим съперник

Отборът на Болоня прекрати негативната си поредица от четири шампионатни загуби, след като спечели с 2:1 като гост на Торино в двубой от 25-ия кръг на Серия "А". Така “рособлу” продължиха позитивната си тенденция от четири победи и две равенства в последните си шест срещи с “биковете”.

Всичките три попадения в двубоя паднаха през втората му част. Първото от тях се оказа автогол и дойде в 49-ата минута, когато атакуващ халф на домакините Никола Влашич прати топката в собствената си врата с неуспешния си опит да пресече пас на Джонатан Роу. В 62-рата минута обаче хърватинът се реваншира с изравнителния си гол, дошъл след избит удар на Дуван Сапата. В 70-ата минута Сантиаго Кастро все пак донесе успеха на гостите. Тогава той получи пас от Федерико Бернардески, справи се с опеката на Лука Марианучи и търкулна топката за своя решаващ гол, с който ознаменува новия си договор отпреди три дни.

Bologna get back to winning ways! 👏#TorinoBologna pic.twitter.com/1o937SiT66 — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 15, 2026

Така Болоня се изстреля на осмата позиция в класирането с актив от 33 точки, докато Торино остана на 14-ото място със своите 27 пункта.

Снимки: Gettyimages