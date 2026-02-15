Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Болоня
  Болоня излезе от дупката с победа над любим съперник

Болоня излезе от дупката с победа над любим съперник

  • 15 фев 2026 | 21:00
Отборът на Болоня прекрати негативната си поредица от четири шампионатни загуби, след като спечели с 2:1 като гост на Торино в двубой от 25-ия кръг на Серия "А". Така “рособлу” продължиха позитивната си тенденция от четири победи и две равенства в последните си шест срещи с “биковете”.

Всичките три попадения в двубоя паднаха през втората му част. Първото от тях се оказа автогол и дойде в 49-ата минута, когато атакуващ халф на домакините Никола Влашич прати топката в собствената си врата с неуспешния си опит да пресече пас на Джонатан Роу. В 62-рата минута обаче хърватинът се реваншира с изравнителния си гол, дошъл след избит удар на Дуван Сапата. В 70-ата минута Сантиаго Кастро все пак донесе успеха на гостите. Тогава той получи пас от Федерико Бернардески, справи се с опеката на Лука Марианучи и търкулна топката за своя решаващ гол, с който ознаменува новия си договор отпреди три дни.

Така Болоня се изстреля на осмата позиция в класирането с актив от 33 точки, докато Торино остана на 14-ото място със своите 27 пункта.

Снимки: Gettyimages

