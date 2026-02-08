Парма повали Болоня с гол в края

Отборът на Парма записа драматичен успех с 1:0 при гостуването си на Болоня в Дербито на Емилия от 24-тия кръг на Серия "А". Така “дуковете” прекратиха негативната си поредица от четири мача без успех, докато “рособлу” са загубили последните си четири шампионатни срещи.

Домакините останаха с човек по-малко на терена още в 22-рата минута. Тогава на полузащитника Томазо Побега получи директен червен картон след преглед с ВАР заради свой груб фал в левия прасец на Мандела Кейта. В 69-ата минута резервата на Болоня Сантиаго Кастро си отбеляза автогол при статично положение, но след нова намеса на ВАР попадението беше отменено поради засада на Матео Пелегрино, който посегна да играе с топката. Десет минути след това численото равенство на терена беше възстановено с втория жълт картон на централния бранител Мариано Троило след удар с лакът в главата на Сантиаго Кастро при единоборство. В четвъртата минута на добавеното време на срещата дойде победният гол, който беше отбелязан с далечен шут на резервата Кристиян Ордонес.

SCENES! Ordoñez might have just won it in the 95th minute for @ParmaCalcio_en with a long range strike! 🤯🤯#BolognaParma 0-1 pic.twitter.com/A4pGAnsFQg — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 8, 2026

Така Болоня остана на десетата позиция в класирането със своите 30 точки, докато Парма се изкачи на 14-ото място със своите 26 пункта след първата си победа като гост на регионалния си съперник от 13 години насам.

