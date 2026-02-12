Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Болоня
  3. Дузпи пратиха Лацио на 1/2-финал за Купата на Италия

Дузпи пратиха Лацио на 1/2-финал за Купата на Италия

  • 12 фев 2026 | 00:17
  • 769
  • 1

Лацио се класира за 1/2-финалите на Купата на Италия, побеждавайки с дузпи носителя на трофея Болоня. В редовното време двата тима не излъчиха победител, като срещата завърши при резултат 1:1. При дузпихе обаче "орлите" бяха безгрешни, докато съперникът им направи два пропуска от бялата точка и така с 4:1 точни изстрела римляните продължават напред.

Болоня започна по-силно мача и бе близо до гола в 15-тата минута, когато изстрел на Николо Камбиаги разтресе напречната греда.

В 30-ата минута резултатът все пак бе открит, когато Сантиаго Кастро се разписа с глава след центриране от корнер.

Лацио обаче успя да реагира в началото на второто полувреме и възстанови равенството. Фисайо Деле-Баширу напредна по десния фланг и центрира по земя, а Тижани Нослин засече топката във вратата за 1:1.

До края на редовното време повече голове не паднаха и се пристъпи директно към изпълнение на дузпи.

За Лацио Нуно Тавареш, Булайе Диа, Адам Марушич и Кенет Тейлър реализираха от бялата точка, докато за Болоня фаталните пропуски направиха двете големи звезди Люис Фъргюсън, чийто удар бе спасен от Иван Проведел, както и Рикардо Орсолини, който дори не уцели вратата. Единствено Тайс Далинга бе точен, но това не бе достатъчно и с резултат 4:1 Лацио ликува и продължава напред в турнира.

В следващия кръг "орлите" ще се изправят срещу Аталанта, като победителят ще бъде определен в две срещи.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Футбол свят

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

  • 12 фев 2026 | 00:11
  • 6645
  • 10
Байерн преодоля съпротивата на РБ Лайпциг с два бързи гола и достигна 1/2-финала за Купата на Германия

Байерн преодоля съпротивата на РБ Лайпциг с два бързи гола и достигна 1/2-финала за Купата на Германия

  • 11 фев 2026 | 23:47
  • 4156
  • 14
Консейсао има интерес към работата в Марсилия

Консейсао има интерес към работата в Марсилия

  • 11 фев 2026 | 20:57
  • 1889
  • 0
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 7697
  • 11
По спешност Барселона лети още тази вечер за Мадрид

По спешност Барселона лети още тази вечер за Мадрид

  • 11 фев 2026 | 20:31
  • 6163
  • 1
Хари Реднап би се завърнал в Тотнъм

Хари Реднап би се завърнал в Тотнъм

  • 11 фев 2026 | 20:13
  • 1708
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 141430
  • 902
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 104863
  • 107
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 20680
  • 17
Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

  • 12 фев 2026 | 00:11
  • 6645
  • 10
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 7697
  • 11
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 23523
  • 94