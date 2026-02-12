Дузпи пратиха Лацио на 1/2-финал за Купата на Италия

Лацио се класира за 1/2-финалите на Купата на Италия, побеждавайки с дузпи носителя на трофея Болоня. В редовното време двата тима не излъчиха победител, като срещата завърши при резултат 1:1. При дузпихе обаче "орлите" бяха безгрешни, докато съперникът им направи два пропуска от бялата точка и така с 4:1 точни изстрела римляните продължават напред.

Болоня започна по-силно мача и бе близо до гола в 15-тата минута, когато изстрел на Николо Камбиаги разтресе напречната греда.

В 30-ата минута резултатът все пак бе открит, когато Сантиаго Кастро се разписа с глава след центриране от корнер.

Лацио обаче успя да реагира в началото на второто полувреме и възстанови равенството. Фисайо Деле-Баширу напредна по десния фланг и центрира по земя, а Тижани Нослин засече топката във вратата за 1:1.

До края на редовното време повече голове не паднаха и се пристъпи директно към изпълнение на дузпи.

За Лацио Нуно Тавареш, Булайе Диа, Адам Марушич и Кенет Тейлър реализираха от бялата точка, докато за Болоня фаталните пропуски направиха двете големи звезди Люис Фъргюсън, чийто удар бе спасен от Иван Проведел, както и Рикардо Орсолини, който дори не уцели вратата. Единствено Тайс Далинга бе точен, но това не бе достатъчно и с резултат 4:1 Лацио ликува и продължава напред в турнира.

В следващия кръг "орлите" ще се изправят срещу Аталанта, като победителят ще бъде определен в две срещи.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg