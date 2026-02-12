Сари: Да победиш носителя на трофея на неговия стадион, показва голяма психическа устойчивост

Треньорът на Лацио Маурицио Сари засипа с похвали отбора си след победата с дузпи над Болоня на 1/4-финала за Купата на Италия. По този начин "орлите" отстраниха носителя на трофея и си осигуриха среща с Аталанта в следващия кръг. Наставникът похвали играчите за показаната психическа устойчивост.

„Това беше битка. Момчетата показаха изключителна смелост, за да се върнат в мача след изоставането. Да победиш настоящия носител на трофея на техния стадион по този начин изисква голяма психическа устойчивост“, смята Сари.

„През първото полувреме бяхме малко пасивни, но голът на Нослин в началото на втората част ни даде необходимата увереност. Трябваше да адаптираме динамиката си след принудителната смяна на Педро“, допълни специалистът.

Дузпи пратиха Лацио на 1/2-финал за Купата на Италия

Той призна, че е притеснен за състоянието на Педро.

„Притеснен съм за Педро. Той беше най-добрият ни играч до момента на травмата. За съжаление, това е горчилката от тази иначе страхотна вечер“, каза още италианецът.

Накрая той сподели колко важен турнир е това за Лацио.

„Ние сме седемкратен носител на тази купа. Този турнир е важен за нас, особено когато виждаме ентусиазма на феновете. Сега гледаме към полуфинала с Аталанта“, завърши Сари.