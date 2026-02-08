Фиорентина изпусна Торо в продължението и остана сред изпадащите

Отборите на Фиорентина и Торино направиха равенство 2:2 в среща от 24-ия кръг на Серия А.

По този начин „виолетовите“ пропуснаха изгодна възможност да се измъкнат от зоната на изпадащите и останаха с равен брой точки с първия над чертата Лече. Флорентинците обаче са облагодетелствани от това, че дори при по-лоши показатели спрямо бившия тим на Валери Божинов двата тима ще изиграят допълнителен плейоф след края на редовния сезон, ако го завършат с равен брой точки.

Торино от своя страна остана в „златната среда“ на класирането с равно отдалечен баланс спрямо местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири, и тройката на дъното.

Домакините от Фиорентина трябва да съжаляват, че не взеха максимума от сблъсъка, тъй като осъществиха пълен обрат и почти 40 минути водиха. Чезаре Казадей изведе „биковете“ напред в 26-ата минута, а след почивката „виолетовите“ излязоха напред. Головете вкараха Манор Соломон и Мойс Кийн в 51-вата и 57-ата минути.

Така мачът отиваше към победа за Фиорентина, но дълбоко в добавеното време Гийермо Марипан се разписа и помрачи приповдигнатото настроение на „Артемио Франки“, където тифозите отдавна не са виждали добри дни.

В следващия кръг Фиорентина гостува на сензацията на сезона Комо (14.2), докато Торино приема актуалния носител на Купата на Италия Болоня (15.2).