Торино се раздели със защитник, който не е играл от над две години

  • 6 фев 2026 | 17:47
  • 547
  • 0

От Торино официално обявиха раздялата си със защитника Пер Шуурс, който разтрогна договора си с клуба по взаимно съгласие.

Нидерландецът се присъедини към “биковете” през лятото на 2022 година, когато те платиха за него около 9,5 млн. евро на Аякс. 26-годишният играч записа 43 мача с 2 гола и 2 асистенции за Торино, но последният му мач е от октомври 2023-та, когато скъса предна кръстна връзка на лявото си коляно при загубата с 0:3 от Интер. Заради последвалите усложнения на контузията той така и не облече повече фланелката на “граната”, което доведе и до напускането му на клуба. Сега Схуурс ще се прибере в родината си, където ще продължи своето възстановяване, а през лятото ще си търси нов отбор като свободен агент.

“За съжаление, днес идва края на работните взаимоотношения между Торино и Шуурс. Статистиката показва период с 43 мача с 2 гола, но историята на Пер в Торино е много повече: тя е перфектното свидетелство за професионализъм, сериозност и отдаденост на каузата. Президентът Урбано Кайро и целият клуб желаят на Пер всичко най-добро в бъдеще и се сбогуват с него с топла прегръдка. Въпреки че пътищата ни се разделят днес, знаем, че връзката ни остава силна: Торино е твоят дом и винаги ще бъдеш един от нас. Благодарим за всичко, Пер, надяваме скоро се отново да се видим. Успех и Форца Торино!”, пише в част от изявлението на клуба.

Снимки: Gettyimages

