Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  3. Треньорът на Аталанта: Това е най-деликатният период на сезона

Треньорът на Аталанта: Това е най-деликатният период на сезона

  • 14 фев 2026 | 19:18
  • 408
  • 0

Старши треньорът на Аталанта Рафаеле Паладино заяви, че е трябвало да работи върху психологическия аспект в отбора, след като бе назначен на поста през ноември след разочароващото представяне под ръководството на Иван Юрич.

„Когато пристигнах за първи път, футболистите бяха разстроени и трябваше да работим върху психическия аспект, да съживим ентусиазма им и да ги накараме да открият вярата в себе си, която може би бяха загубили. Останалото идва като следствие от това, тъй като Аталанта е отбор с много качества. Тактическите принципи вече бяха ясни и подобни на тези, върху които бях работил в миналото, така че с екипа се вписахме много бързо. Все още не сме постигнали нищо, това е най-деликатният период на сезона и трябва да го посрещнем с правилния манталитет“, коментира Паладино пред DAZN Italia.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Байерн се справи с един от най-леките си съперници, Кейн достигна впечатляваща кота

Байерн се справи с един от най-леките си съперници, Кейн достигна впечатляваща кота

  • 14 фев 2026 | 18:29
  • 9961
  • 2
Играе се един от най-интересните сблъсъци от четвъртия кръг във ФА Къп

Играе се един от най-интересните сблъсъци от четвъртия кръг във ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 20:15
  • 4898
  • 1
Симеоне: Нямам думи да опиша какво чувствам към Атлетико, Алварес се нуждаеше от гола си срещу Барселона

Симеоне: Нямам думи да опиша какво чувствам към Атлетико, Алварес се нуждаеше от гола си срещу Барселона

  • 14 фев 2026 | 15:18
  • 1018
  • 1
Заради лоша игра: замениха български национал след само 26 минути

Заради лоша игра: замениха български национал след само 26 минути

  • 14 фев 2026 | 14:42
  • 24410
  • 12
Тотнъм обяви изненадващия избор за треньор

Тотнъм обяви изненадващия избор за треньор

  • 14 фев 2026 | 14:28
  • 4849
  • 0
Бащата на Мбапе: Килиан си тръгна на 13 години и никога не се завърна

Бащата на Мбапе: Килиан си тръгна на 13 години и никога не се завърна

  • 14 фев 2026 | 14:09
  • 9234
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 84533
  • 629
Късен гол смълча Славия в Кърджали

Късен гол смълча Славия в Кърджали

  • 14 фев 2026 | 19:05
  • 20195
  • 23
Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

  • 14 фев 2026 | 16:59
  • 16669
  • 28
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 28661
  • 25
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 40138
  • 83
Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

  • 14 фев 2026 | 18:50
  • 8726
  • 3