Треньорът на Аталанта: Това е най-деликатният период на сезона

Старши треньорът на Аталанта Рафаеле Паладино заяви, че е трябвало да работи върху психологическия аспект в отбора, след като бе назначен на поста през ноември след разочароващото представяне под ръководството на Иван Юрич.

„Когато пристигнах за първи път, футболистите бяха разстроени и трябваше да работим върху психическия аспект, да съживим ентусиазма им и да ги накараме да открият вярата в себе си, която може би бяха загубили. Останалото идва като следствие от това, тъй като Аталанта е отбор с много качества. Тактическите принципи вече бяха ясни и подобни на тези, върху които бях работил в миналото, така че с екипа се вписахме много бързо. Все още не сме постигнали нищо, това е най-деликатният период на сезона и трябва да го посрещнем с правилния манталитет“, коментира Паладино пред DAZN Italia.

Снимки: Gettyimages