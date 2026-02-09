Популярни
Аталанта се справи с Кремонезе за поредната си домакинска победа

  • 9 фев 2026 | 21:30
Отборът на Аталанта продължи подема си в Серия "А" със своята домакинска победа над Кремонезе с 2:1 в мача помежду им от 24-тия кръг на италианския елит. Това е четвърти пореден шампионатен успех на бергамаските на техен терен, като те продължават да бъдат без загуба в първенството от началото на годината (пет победи и две ремита).

“Нерадзурите” подложиха противниковата врата на постоянен обстрел през първото полувреме. Така те взеха аванс още в 13-ата минута. Тогава Джакомо Распадори центрира към Никола Кръстович, който овладя топката във въздуха, обърна се и с воле я прати в мрежата. Седем минути по-късно Лазар Самарджич беше на път да удвои преднината, но изстрелът му беше спрян от напречната греда. Все пак Аталанта наистина отбеляза втори гол, като това стана в 25-ата минута, когато Давиде Дзапакоста получи пас от Марио Пашалич, финтира Джузепе Пецела и беше точен с шут от малък ъгъл. Втората част също премина под инициативата на домакините, а гостите също заиграха по-смело. Така се стигна до добавеното време, когато Берат Джимсити се разписа след корнер, но ВАР отмени попадението му заради засада на резервата Камалдин Сулемана. За сметка на това, в последните секунди на срещата гостите съумяха да отбележат почетен гол чрез воле на Мортен Торсби, който се възползва от центриране на Себастиано Луперто.

Така Аталанта се затвърди на седмото място в класирането, събирайки актив от 39 точки. Кремонезе пък остана на 16-ата позиция със своите 23 пункта след третата си поредна загуба, като тимът няма нито един успех в последните си десет мача.

Снимки: Gettyimages

