  2. Септември (София) U17
  3. Септември смачка Черно море в Елитната група до 17 години

Септември смачка Черно море в Елитната група до 17 години

  • 12 окт 2025 | 13:38
  • 497
  • 1

Септември (София) победи Черно море с 4:0 в среща от деветия кръг на Елитната група до 17 години. Точни за септемврийци бяха Андрей Грозданов, Димитър Кънев, Йоан Андреев и Борис Стоянов.

Двубоят започна с домакински натиск на софиянци. В течение на първото полувреме варненци изравниха играта, но голове до почивката не паднаха.

26 U17 Септември : Черно море

Втората част започна страхотно за Септември и за пет минути те отбелязаха два гола. Първо Андрей Грозданов се разписа след грешка на гостите, а след това Димитър Кънев отбеляза фамозно попадение. В 67-ата минута Йоан Андреев покачи на 3:0 с хубав удар от границата на наказателното поле. Крайният резултат оформи Борис Стоянов след прецизно изпълнение на пряк свободен удар.

26 U17 Септември : Черно море

Така след тази среща Септември събира 18 точки, докато Черно море има 19.

Снимки: Борислав Трошев

