Септември смачка Черно море в Елитната група до 17 години

Септември (София) победи Черно море с 4:0 в среща от деветия кръг на Елитната група до 17 години. Точни за септемврийци бяха Андрей Грозданов, Димитър Кънев, Йоан Андреев и Борис Стоянов.

Двубоят започна с домакински натиск на софиянци. В течение на първото полувреме варненци изравниха играта, но голове до почивката не паднаха.

Втората част започна страхотно за Септември и за пет минути те отбелязаха два гола. Първо Андрей Грозданов се разписа след грешка на гостите, а след това Димитър Кънев отбеляза фамозно попадение. В 67-ата минута Йоан Андреев покачи на 3:0 с хубав удар от границата на наказателното поле. Крайният резултат оформи Борис Стоянов след прецизно изпълнение на пряк свободен удар.

Така след тази среща Септември събира 18 точки, докато Черно море има 19.

Снимки: Борислав Трошев