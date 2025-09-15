Популярни
Очаквайте: Елитна група до 17 години: Септември - Левски
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София) U17
11-те на Септември U17 и Левски U17 - очаквайте на живо!

  • 15 сеп 2025 | 16:04
  • 238
  • 0

Станаха ясни титулярните състави на Септември (София) и Левски, които се изправят един срещу друг в двубой от 5-ия кръг на Елитната група до 17 години. Мачът стартира в 17:00 и ще бъде предаван на живо в Sportal.bg.

Двата отбора стартираха новия сезон със загуби, след което записаха по три поредни победи и към този момент са съседи в класирането с по 9 точки в актива си.

Септември U17 - Левски U17

Стартови състави:

Септември U17: 12. Агушев, 16. Димитров, 19. В. Иванов, 13. Кънев, 15. Георгиев, 8. К. Иванов, 23. Вутов, 7. Маринов, 11. Танациев, 10. Добрев, 9. Грозданов;

Левски U17: 1. Здравков, 2. Ценов, 3. Гайдев, 4. Бакърджиев, 5. К. Петров, 6. Камбитов, 7. Ангелов, 8. Деянски, 9. Нешев, 10. Л. Петров, 11. Милетиев.

