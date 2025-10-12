Петър Василев: През второто полувреме всичко ни се получи

Старши треньорът на отбора на Септември (София) до 17 години Петър Василев остана доволен след категоричния успех над Черно море с 4:0. До почивката нямаше попадения, но през второто полувреме столичани взеха нещата в свои ръце и стигнаха до трите точки.

"Наистина добър съперник, искам да ги поздравя. Един от здравите отбори, играят футбол, за което ги поздравявам. Видя се още първото полувреме, че беше труден мач. Успяха да устоят на домакинския ни натиск. На почивката им казах, особено след снощния рецитал, че всичко друго е безмислено, ако нямаме самочувствие и спокойствие.

Септември смачка Черно море в Елитната група до 17 години

През второто полувреме всичко ни се получи. Тези два бързи гола спомагат за повече увереност от наша страна и сломява опонента ни.

26

Целите са ни да тренираме. Искам да дам максимума за тези деца и съм сигурен, че един ден ще берем плодовете", каза Василев пред Sportal.bg.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев