Кими Антонели получи служебна кола за над 200 хиляди евро

Андреа Кими Антонели се сдоби с изцяло нова служебна кола от отбора на Мерцедес, чиято стойност възлиза на над 200 хиляди евро.

Италианецът, който е на прага на своя втори сезон във Формула 1, може да се похвали, че е притежател на ключовите за изцяло нов Мерцедес AMG GT 63 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition. Този автомобил е изключително ексклузивен, като от него има произведени само 200 бройки.

Под капака се намира 4-литров V8 мотор с две турбини, който генерира мощност от 612 конски сили. Ценовата листа за модела не е публично достояния, но според запознати колата струва малко над 206 хиляди евро.

Снимки: Mercedes-AMG Petronas F1 Team