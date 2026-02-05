Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кими Антонели получи служебна кола за над 200 хиляди евро

Кими Антонели получи служебна кола за над 200 хиляди евро

  • 5 фев 2026 | 17:38
  • 518
  • 1

Андреа Кими Антонели се сдоби с изцяло нова служебна кола от отбора на Мерцедес, чиято стойност възлиза на над 200 хиляди евро.

Италианецът, който е на прага на своя втори сезон във Формула 1, може да се похвали, че е притежател на ключовите за изцяло нов Мерцедес AMG GT 63 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition. Този автомобил е изключително ексклузивен, като от него има произведени само 200 бройки.

Под капака се намира 4-литров V8 мотор с две турбини, който генерира мощност от 612 конски сили. Ценовата листа за модела не е публично достояния, но според запознати колата струва малко над 206 хиляди евро.

Снимки: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Шумахер след първия си тест на овал: Достигнах до лимита доста бързо

Шумахер след първия си тест на овал: Достигнах до лимита доста бързо

  • 5 фев 2026 | 14:40
  • 659
  • 0
Ландо Норис очаква да се бори за титлата с Ръсел

Ландо Норис очаква да се бори за титлата с Ръсел

  • 5 фев 2026 | 14:00
  • 729
  • 2
Алекс Маркес с най-добро време в края на тестовете на "Сепанг"

Алекс Маркес с най-добро време в края на тестовете на "Сепанг"

  • 5 фев 2026 | 13:37
  • 1016
  • 0
Уилямс най-накрая направи шейкдаун на FW48

Уилямс най-накрая направи шейкдаун на FW48

  • 4 фев 2026 | 19:35
  • 3621
  • 0
Горивото във Формула 1 поскъпва многократно през 2026 година

Горивото във Формула 1 поскъпва многократно през 2026 година

  • 4 фев 2026 | 19:04
  • 3607
  • 0
Само Ауди все още няма резервен пилот за сезон 2026 във Формула 1

Само Ауди все още няма резервен пилот за сезон 2026 във Формула 1

  • 4 фев 2026 | 18:13
  • 2528
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

  • 5 фев 2026 | 16:52
  • 4103
  • 22
ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 15753
  • 55
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 13426
  • 24
Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

  • 5 фев 2026 | 10:42
  • 11238
  • 104
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 8273
  • 29
Лейкърс се подсилиха с тройкаджия от Атланта, следете сделките в НБА със Sportal.bg

Лейкърс се подсилиха с тройкаджия от Атланта, следете сделките в НБА със Sportal.bg

  • 5 фев 2026 | 17:45
  • 1079
  • 0