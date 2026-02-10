Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Андреа Кими Антонели невредим в автомобилна катастрофа

Андреа Кими Антонели невредим в автомобилна катастрофа

  • 10 фев 2026 | 12:31
  • 363
  • 0

Пилотът на Мерцедес във Формула 1 Андреа Кими Антонели е катастрофирал в Италия, но е невредим и ще участва в тестовете в Бахрейн, които започват утре.

Според полицейския доклад, Антонели е излязъл от пътя и се е ударил в мантинела, в катастрофата не са участвали други автомобили, а инцидентът е станал точно преди Антонели да отлети за Бахрейн.

Случилото се беше потвърдено и от Мерцедес, като в съобщението на тима се казва, че Антонели е катастрофирал в събота вечер, близо до дома на Андреа Кими в Сан Марино. Антонели се е обадил на полицията веднага след удара, по колата му има поражения, но той е невредим.

Антонели е карал изключително редкия Мерцедес AMG GT63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition, като зад впечатляващо дългото име на колата се крие много скромна производствена серия от едва 200 бройки. Наскоро Антонели получи този автомобил като служебен от Мерцедес.

Тази версия на супер автомобила се отличава с това, че е ръчно боядисана, има аеродинамичен пакет, който намалява съпротивлението, подобрена охладителна система и се задвижва от 4-литров V8 мотор с две турбини и мощност 612 конски сили.

Антонели трябва да кара за Мерцедес утре следобед и в четвъртък сутрин, като в петък отново ще участва следобедната сесия на първия официален предсезонен тест във Формула 1.

