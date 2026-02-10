Андреа Кими Антонели невредим в автомобилна катастрофа

Пилотът на Мерцедес във Формула 1 Андреа Кими Антонели е катастрофирал в Италия, но е невредим и ще участва в тестовете в Бахрейн, които започват утре.

Според полицейския доклад, Антонели е излязъл от пътя и се е ударил в мантинела, в катастрофата не са участвали други автомобили, а инцидентът е станал точно преди Антонели да отлети за Бахрейн.

Accidente de Antonelli en Bahrein! El piloto se encuentra bien y podrá correr en los test de pretemporada. #F1 pic.twitter.com/7uOhabdKN8 — BoxInThisLap (@BoxInThisLap) February 10, 2026

Антонели: Промяната в правилата идва в добър момент за младите пилоти

Случилото се беше потвърдено и от Мерцедес, като в съобщението на тима се казва, че Антонели е катастрофирал в събота вечер, близо до дома на Андреа Кими в Сан Марино. Антонели се е обадил на полицията веднага след удара, по колата му има поражения, но той е невредим.

Антонели е карал изключително редкия Мерцедес AMG GT63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition, като зад впечатляващо дългото име на колата се крие много скромна производствена серия от едва 200 бройки. Наскоро Антонели получи този автомобил като служебен от Мерцедес.

Кими Антонели получи служебна кола за над 200 хиляди евро

Тази версия на супер автомобила се отличава с това, че е ръчно боядисана, има аеродинамичен пакет, който намалява съпротивлението, подобрена охладителна система и се задвижва от 4-литров V8 мотор с две турбини и мощност 612 конски сили.

Антонели трябва да кара за Мерцедес утре следобед и в четвъртък сутрин, като в петък отново ще участва следобедната сесия на първия официален предсезонен тест във Формула 1.

Френски кмет с остра атака срещу Рено заради "предателство"