  2. ЦСКА 1948
  3. Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 4672
  • 6
Иван Стоянов вече не е треньор на ЦСКА 1948, съобщи "Тема спорт", а новината бе потвърдена от клуба и пред Sportal.bg. Специалистът е провел днешната сутрешна тренировка на "червените", а след нея е обявил пред ръководството на тима, че напуска.

Той ще бъде заменен от Александър Александров-Алвеша, който ще води отбора още в предстоящия съботен двубой срещу ЦСКА.

Алвеша бе начело на ЦСКА 1948 именно преди Стоянов да поеме тима през април миналата година. Той се задържа 24 дни на ветровития пост и след инкасирани четири поражения бе замемен от Иван Стоянов.

Иначе "червените", които са втори в efbet Лига, надделяха трудно с 1:0 над Монтана в първия си шампионатен двубой през пролетта. Преди два дни пък паднаха с 0:2 от ЦСКА за Купата, а този сблъсък се оказа и последен за Стоянов.

