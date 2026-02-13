"Червено" дерби: ЦСКА 1948 – ЦСКА и фен игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг утре (14 февруари, събота) от 14:45 часа на стадион "Витоша" в Бистрица в мач от XXI кръг на efbet Лига. Сблъсъкът идва само четири дни след четвъртфинала за Sesame Купа на България, в който ЦСКА спечели с 2:0 срещу ЦСКА 1948 на "Васил Левски" (голове на Йоанис Питас и Макс Ебонг).

Така "армейците" взеха психологическо предимство преди новия дуел, но този път залогът е шампионатен и грешните стъпки тежат в битката за челните места. При домакините седмицата беше турбулентна и извън терена – Иван Стоянов вече не е треньор на ЦСКА 1948, а тимът ще бъде воден от Александър Александров – Алвеша.



Интересът към двубоя е сериозен, като ЦСКА 1948 отпусна 300 билета за фенове на ЦСКА, а от клуба уточниха, че в деня на мача на стадиона няма да се продават билети.



Пуснахме и фен предизвикателство за ЦСКА 1948 – ЦСКА с нагарада 65-инчов 4K Ultra HD телевизор – включи се в безплатната игра и тествай усета си за дербито.



Участието отнема само няколко минути, а в платформата ще откриеш и още игри с различни награди и предизвикателства.