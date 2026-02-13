Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Влади Зографски със силно представяне и второ място във втората тренировка на голяма шанца

Влади Зографски със силно представяне и второ място във втората тренировка на голяма шанца

  • 13 фев 2026 | 22:37
  • 1262
  • 0
Влади Зографски със силно представяне и второ място във втората тренировка на голяма шанца

Българският ски скачач Владимир Зографски завърши на второ място в най-добрия си втори скок от днешната втората официална тренировка преди утрешното състезание на голямата шанца на Олимпиадата в Милано-Кортина.

Зографски се приземи на 129.0 метра след опит от 16-а стартова позиция на засилване и събра 80.7 точки.

Той стартира сесията с 14-о място със 71.2 точки и 127.0 метра от 15-а стартова позиция, а след това при последните трети скокове отново от 16 позиция преодоля 127.5 метра и получи 70.1 точки.

Олимпийският шампион на малката шанца Филип Раймунд (Германия) също направи най-добър втори опит, в който остана веднага след българина на третото място със 78.5 точки след приземяване на 127.5 метра.

Най-добър резултат в тренировките днес направи лидерът за Световната купа Домен Превц (Словения) със 138.5 метра в първия си скок и 90.8 точки.

Състезанието е утре от 19:45 часа.

Зографски се класира на 32-о място в олимпийската надпревара на малката шанца в Предацо преди четири дни.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Арбитражният съд в Лозана отхвърли жалбата на Хераскевич

Арбитражният съд в Лозана отхвърли жалбата на Хераскевич

  • 13 фев 2026 | 20:09
  • 1394
  • 1
Лора Христова ще стартира с номер 25 в утрешния спринт на Игрите в Милано-Кортина

Лора Христова ще стартира с номер 25 в утрешния спринт на Игрите в Милано-Кортина

  • 13 фев 2026 | 19:54
  • 1866
  • 3
Линдзи Вон ще бъде оперирана още два пъти

Линдзи Вон ще бъде оперирана още два пъти

  • 13 фев 2026 | 19:43
  • 1588
  • 0
Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

  • 13 фев 2026 | 19:35
  • 16759
  • 7
19-годишен чех триумфира със златото на 10 000 м в бързото пързаляне с кънки

19-годишен чех триумфира със златото на 10 000 м в бързото пързаляне с кънки

  • 13 фев 2026 | 19:32
  • 621
  • 1
Ейнар Хедегард за Йоханес Клаебо: Нивото му е просто безумно високо

Ейнар Хедегард за Йоханес Клаебо: Нивото му е просто безумно високо

  • 13 фев 2026 | 18:44
  • 569
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пиза 0:1 Милан, гол на Лофтъс-Чийк

Пиза 0:1 Милан, гол на Лофтъс-Чийк

  • 13 фев 2026 | 21:45
  • 2972
  • 6
Хъл Сити 0:2 Челси, Хато удвои за "сините" от Лондон

Хъл Сити 0:2 Челси, Хато удвои за "сините" от Лондон

  • 13 фев 2026 | 22:33
  • 2893
  • 2
Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

  • 13 фев 2026 | 19:40
  • 28153
  • 67
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
  • 22170
  • 93
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 31811
  • 14
Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

  • 13 фев 2026 | 19:35
  • 16759
  • 7