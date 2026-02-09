Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Владимир Зографски: Това е провал

Владимир Зографски: Това е провал

  • 9 фев 2026 | 21:14
  • 6620
  • 2

Владимир Зографски записа разочароващо участие в състезанието по ски скокове от малката шанца на Олимпийските игри в Милано – Кортина, което самият той определи като „провал“.

Еър Влади направи опит от 98.0 метра, с който зае 32-то място и така не успя да се класира за втория кръг на надпреварата. Пред българските журналисти в Предацо родният ски скачач каза, че е имал проблеми със симетрията в своя полет днес, което му е коствало страшно много метри както в пробата, така и в самото състезание. За него Олимпийските игри ще продължат в събота с надпреварата от голямата шанца в Предацо.

Жалко! Влади Зографски остана едва 32-ри на малката шанца в Милано - Кортина
Жалко! Влади Зографски остана едва 32-ри на малката шанца в Милано - Кортина

„Днес имах проблеми със симетрията и в пробния опит, и в този скок. Това е нещо, което коства изключително много метри в полета. С такива проблеми няма как да се скочи далеч.

„Подобни проблеми имах в първия и третия тренировъчен скок, но след това изчистихме нещата и помислих, че всички е отминало. Но ето, че явно не е. Сега ще анализираме къде и какво се случи. Лошото е, че двата най-слаби опита се получиха на състезанието на Олимпийските игри.

„Честно казано, чувствам се в доста добра форма. Сезонът вървеше много добре, тренировките вървяха добре. Това е провал“, заяви Зографски пред пратеника на Sportal.bg на Олимпийските игри Александър Гигов.

Снимки: Gettyimages

