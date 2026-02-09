Жалко! Влади Зографски остана едва 32-ри на малката шанца в Предацо

Единственият български участник в днешния трети ден на Олимпийските игри в Милано – Кортина Владимир Зографски не успя да се класира за втория скок в състезанието по ски скокове за мъже от малката шанца в Предацо.

Българинът направи опит от 98.0 метра и събра общо 121.5 точки, с което се класира на 32-то място. По този начин той остана първи извън втория скок, изоставайки с точно една точка от американците Франц Тейт и Джейсън Колби, които разделиха 30-та позиция.

Начело със скок от 102.0 метра и общо 135.6 точки след първите опити излезе германецът Филип Раймунд, който води с точка пред Валентен Фубер от Франция, който скочи с половин метър повече. Трети с пасив от 2.7 пункта се движи Кристофър Ериксен Сундал от Норвегия, който преодоля 103.5 метра.

Доминаторът през този сезон в Световната купа по ски скокове Домен Превц се класира едва осми след опит от точно 100.0 метра. Словенецът обаче изостава със само пет точки от първото място и има реален шанс да се придвижи до челото след вторите скокове, които стартира в 21:12 часа.

