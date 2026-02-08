Популярни
Зографски зае 6-то място в последния тренировъчен скок на малката шанца

  • 8 фев 2026 | 22:24
  • 2013
  • 0
Зографски зае 6-то място в последния тренировъчен скок на малката шанца

Владимир Зографски зае шестото място в последния тренировъчен опит в Предадзо пред утрешното индивидуално състезание по ски скок от малка шанца при мъжете от програмата на Олимпийските игри Милано – Кортина 2026.

В провелата се по-рано днес втора тренировка всички скачачи направи по общо три скока. В своите опити Зографски постигна съответно 95.0, 102.5 и 102.5 метра, за да се класира респективно 15-ти, 9-ти и 6-ти в отделните скокове на шанцата с размер от 107 метра.

За Зографски Милано – Кортина 2026 е четвъртата Зимна олимпиадата, на която той участва. До момента неговото най-добро класиране е 14-то място на малката шанца в Пьончанг през 2018 година. Надеждите са утре той да подобри този свой рекорд, а на фона на днешното му представяне в тренировките, това е повече от възможно. Състезанието от малката шанца стартира в 20:00 часа българско време.

Снимки: Gettyimages

