Леклер: Новите коли не са най-забавните, различни са

  • 13 фев 2026 | 15:52
  • 360
  • 0

Пилотът на Ферари Шарл Леклер също коментира новите болиди във Формула 1, като се включи в дискусията след острите критики на бившия световен шампион Макс Верстапен. Шарл се. съгласи, че новите болиди не са най-приятните за управление, но вярва, че истинското предизвикателство се крие в адаптацията и намирането на начин за извличане на максимума от тях.

„Това не е най-забавният болид, но така стоят нещата и аз намирам удоволствието по различен начин. Мисля, че предизвикателството да се разработи цялата тази нова система само по себе си е нещо, което ми хареса и което намирам за много интересно - обясни Леклер. - Така че в това намирам известно забавление – просто да експериментирам с различни неща, които може да не са работили в миналото, но сега всичко е различно. Готино е да можеш да мислиш малко извън рамките и да се опитваш да намериш други начини за максимизиране на представянето на колата. Но самото удоволствие от пилотирането на болида е различно."

Макс Верстапен с остра критика към новите коли във Формула 1
Макс Верстапен с остра критика към новите коли във Формула 1

Леклер вече заяви, че най-важното за него и за Скудерията е тимът да запише колкото се може повече километри с новата кола SF-26, като във Ферари продължават да работят с двигателя, с който автомобила участва на шейкдауна в Барселона. За тестовете другата седмица се очаква SF-26 да добие формата, в която ще го гледаме на старта на сезона в Мелбърн.

Шефът на Формула Е със закачлива покана към Макс Верстапен
Шефът на Формула Е със закачлива покана към Макс Верстапен
Снимки: Gettyimages

