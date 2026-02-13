Популярни
Спартак (Вн) 1:0 Локо (Сф), национал на България откри с първия си гол в първенството

  • 13 фев 2026 | 18:13
  • 4696
  • 19

Спартак (Варна) и Локомотив (София) играят при 1:0 в мач от 21-ия кръг на efbet Лига. Димо Кръстев откри в 12-ата минута и по този начин отбеляза първия си гол в първенството.

Срещата се провежда под неспиращ от вчера дъжд във Варна.

Още в третата минута Кацаров си блъсна главата в тази на Чунчуков и се наложи намеса на лекарските екипи.

В 8-ата минута Локо създаде първото опасно положение. То дойде след контраатака. Делев получи около центъра на терена, напредна и изведе Лясков. Защитникът шутира от границата на големия пеналт, а Рибейро изби.

Домакините отговориха с добър изстрел от дистанция на Шанде в десетата минута, но той профуча над напречната греда.

Само 120 секунди по-късно "соколите" поведоха. Шанде бе спрян с нарушение. Последва центриране към задната греда, където топката излизаше в аут, но Кацаров игра с глава и я върна към Кръстев. Защитникът я прати от воле в мрежата на гостите под плонжа на Величков. Така националът на България записа своя първи гол в efbet Лига при втория си официален двубой за Спартак.

Той подписа с варненци след дълго лечение на контузия, която го бе извадила от терените за повече от година.

Домакините можеха да удвоят в 25-ата минута. Грънчов отне отляво, осъществи пробив и центрира към Чунчуков, а таранът отправи параболичен удар с глава, който кацна върху външната страна на мрежата над напречната греда.

Четири минути след това много дейният Шанде се обърна и стреля от 22 метра в ръцете на Величков. Последва опасен удар на Делев от далечна дистанция, а Рибейро изби в корнер.

СПАРТАК (ВАРНА) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 1:0

1:0 Димо Кръстев 12

СПАРТАК (ВАРНА): 1. Рибейро, 2. Иванов, 3. Петрашило, 5. Кръстев, 9. Чунчуков, 10. Лопеш, 19. Янчев, 21. Шанде, 29. Тайлсон, 44. Грънчов, 88. Йорданов

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 27. Лагунджич, 22. Даскалов, 44. Кацаров, 42. Нейчев, 14. Лясков, 31. Станоев, 13. Рапосо, 64. Янков, 7. Делев, 10. Минчев

