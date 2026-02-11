Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Задава се епизод 2 на здравата битка между Лудогорец и Левски - на живо от Разград преди сблъсъка от 1/4-финалите за Купата
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Официално: Спартак (Варна) има нов вратар

Официално: Спартак (Варна) има нов вратар

  • 11 фев 2026 | 17:15
  • 425
  • 0

Спартак (Варна) официално обяви, че привлича нов вратар. Става въпрос за бразилеца Педро Рибейро, който пристига при “соколите” като свободен агент. Очаква се 24-годишното ново попълнение на варненци да бъде на линия за следващия мач срещу Локомотив (София).

Спартак (Варна) с жалба до БФС относно съдийството в мача с Черно море
Спартак (Варна) с жалба до БФС относно съдийството в мача с Черно море

Ето какво пишат от Спартак:

ОФИЦИАЛНО

Спартак Варна привлече бразилски вратар !

ФК Спартак Варна официално привлече 24-годишния вратар Педро Виктор Лопес де Оливейра Рибейро.

Роден в Рио де Жанейро, Педро е португалско-бразилски страж, притежаващ португалски паспорт, израснал в една от най-престижните футболни академии в света – тази на Flamengo. Там той е част от силно поколение таланти и печели редица отличия в юношеските формации, включително триумф в Купата на Бразилия до 17 години. В този период се отличава и на международната сцена, печелейки младежки турнири в САЩ и Китай, където има ключови изяви и решаващи намеси.

Първите му стъпки в професионалния футбол са в Европа, където и изгражда кариерата си. Състезава се в Португалия в Campeonato de Portugal, като оставя силна следа с екипа на O Elvas, записвайки близо 50 официални мача.

По време на престоя си в страната Педро печели местни отличия и прави впечатление с представянията си в Taça de Portugal, където се отличава с решителни спасявания, включително при дузпи в ключови двубои. Неговите намеси играят важна роля в силни турнирни кампании срещу утвърдени отбори.

Вратарските му качества се допълват от силен характер, дисциплина и професионално отношение – изградени в среда на висока конкуренция и футболна култура на високо ниво.

Той се присъединява към Спартак като свободен агент.

Добре дошъл в Спартак, Педро!

Пожелаваме ти много сухи мрежи и силни мачове с екипа на Спартак Варна!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Адалберт Зафиров: Купата е най-лесният път за ЦСКА към Европа

Адалберт Зафиров: Купата е най-лесният път за ЦСКА към Европа

  • 11 фев 2026 | 15:35
  • 640
  • 3
"Вабанк": ЦСКА гледа към трофея, а Разград чака големия сблъсък между Лудогорец и Левски

"Вабанк": ЦСКА гледа към трофея, а Разград чака големия сблъсък между Лудогорец и Левски

  • 11 фев 2026 | 15:35
  • 1582
  • 4
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 25174
  • 16
Ботев удължи договора на защитник

Ботев удължи договора на защитник

  • 11 фев 2026 | 14:50
  • 770
  • 2
Банско се раздели с Влади Златинов

Банско се раздели с Влади Златинов

  • 11 фев 2026 | 14:32
  • 795
  • 0
Стоичков става акционер в румънски клуб, Камата помага на Георге Хаджи

Стоичков става акционер в румънски клуб, Камата помага на Георге Хаджи

  • 11 фев 2026 | 13:39
  • 3895
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 42958
  • 47
11-те на Лудогорец и Левски, големи изненади в двата състава

11-те на Лудогорец и Левски, големи изненади в двата състава

  • 11 фев 2026 | 16:58
  • 14992
  • 15
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 25174
  • 16
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 10515
  • 1
Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 2505
  • 0
Лора Христова: Това е най-силното ми състезание досега

Лора Христова: Това е най-силното ми състезание досега

  • 11 фев 2026 | 16:34
  • 3541
  • 8