Официално: Спартак (Варна) има нов вратар

Спартак (Варна) официално обяви, че привлича нов вратар. Става въпрос за бразилеца Педро Рибейро, който пристига при “соколите” като свободен агент. Очаква се 24-годишното ново попълнение на варненци да бъде на линия за следващия мач срещу Локомотив (София).

Спартак Варна привлече бразилски вратар !

ФК Спартак Варна официално привлече 24-годишния вратар Педро Виктор Лопес де Оливейра Рибейро.

Роден в Рио де Жанейро, Педро е португалско-бразилски страж, притежаващ португалски паспорт, израснал в една от най-престижните футболни академии в света – тази на Flamengo. Там той е част от силно поколение таланти и печели редица отличия в юношеските формации, включително триумф в Купата на Бразилия до 17 години. В този период се отличава и на международната сцена, печелейки младежки турнири в САЩ и Китай, където има ключови изяви и решаващи намеси.

Първите му стъпки в професионалния футбол са в Европа, където и изгражда кариерата си. Състезава се в Португалия в Campeonato de Portugal, като оставя силна следа с екипа на O Elvas, записвайки близо 50 официални мача.

По време на престоя си в страната Педро печели местни отличия и прави впечатление с представянията си в Taça de Portugal, където се отличава с решителни спасявания, включително при дузпи в ключови двубои. Неговите намеси играят важна роля в силни турнирни кампании срещу утвърдени отбори.

Вратарските му качества се допълват от силен характер, дисциплина и професионално отношение – изградени в среда на висока конкуренция и футболна култура на високо ниво.

Той се присъединява към Спартак като свободен агент.

Добре дошъл в Спартак, Педро!

Пожелаваме ти много сухи мрежи и силни мачове с екипа на Спартак Варна!