  • 4 фев 2026 | 11:28
  • 1402
  • 0
Световен шампион с Аржентина: Още помня мачовете с Локо (Сф)

Легендата на Тотнъм Освалдо Ардилес си спомни с удоволствие мачовете, които записва срещу Локомотив (София) през 1982 г. като играч на Пари Сен Жермен. Световният шампион с Аржентина от 1978 г. стори това в разговор с българския финансист Кирил Евтимов по време на мача между "шпорите" и Манчестър Сити, завършил 2:2.

"Добре си спомням мачовете. Това беше дебютът на Пари Сен Жермен в европейските клубни турнири. В София загубихме с 0:1, вратарят ви направи чудеса, но на реванша спечелихме категорично с 5:1. Ти изглежда добре познаваш футбола, щом знаеш за тези мачове. Добре, че се заговорихме, за да може тези двамата с мен да се образоват къде съм играл", заяви шеговито Ардилес пред бургазлията, сочейки към оставилите голяма следа в историята на "шпорите" Ледли Кинг и Гари Мабът.

В ложите на лондонския стадион Евтимов се видя с шведския национал Деян Кулушевски от Тотнъм, който в момента лекува контузия на коляното. Футболистът изрази надежда, че Швеция ще спечели баражите си за Мондиал 2026 през пролетта. Крилото на "Спърс" получи от бургазлията специална брандирана торбичка със сувенири от България. Роденият в Стокхолм играч призна, че никога не е идвал у нас, но е чувал добри отзиви от свои приятели.

Снимки: Imago

