Основни футболисти пропускат двубоя на Спартак (Варна) срещу Локо (Сф)

Основни футболисти на Спартак (Варна) ще пропуснат двубоя срещу Локомотив (София) в петък. Това са наказаният вратар Максим Ковальов, халфът Цветослав Маринов и нападателят Георг Стояновски. Десният бранител Деян Лозев също е извън строя след травмата, която получи в контролата от зимната подготовка срещу Ботев (Пловдив).

Официално: Спартак (Варна) има нов вратар

Защитникът Мартин Георгиев, който дебютира в мача срещу Черно море, получи червен картон и пропуска срещата. Това ограничава избора на Гьоко Хаджиевски в дясната зона на отбраната и е твърде вероятно Ангел Грънчов да заеме тази позиция, а Джон Емануел да играе като опорен халф.

Ден преди мача “соколите” привлякоха бразилския вратар Педро Лопес де Оливейра Рибейро. Има вероятност и младият Валентин Димитров да запише дебют в efbet Лига.

В двубоите досега „железничарите“ имат сериозен превес над варненци с 44 победи. Спартак е излизал победител в 21 срещи, а други 25 мача са завършили наравно.

Тази среща е много важна за тима от Варна в битката за оставане в елита. Само победа ще даде глътка живителен въздух и самочувствие в следващите двубои на „соколите“.

Пламен Трендафилов