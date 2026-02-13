Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в първи двубой от 21-ия кръг на efbet Лига. Мачът на “Коритото” стартира в 17:45 часа.

Двата тима все още търсят първата си победа за 2026 година, а разликата помежду им е 8 точки. Домакините към момента са 12-ти в класирането с актив от 18 пункта. “Соколите” нямат победа вече осем мача, като за последно постигнаха успех в края на октомври, когато победих Ямбол за Купата на България.

Миналия кръг Спартак направи 0:0 с градския съперник Черно море в дербито на Варна. “Соколите” обаче показаха добра игра и успяха да измъкнат точка, въпреки че играха през по-голямата част от времето с десет души. Освен това техен гол бе отменен, което ги лиши от победата. Така надеждите на феновете днес са, че Спартак може да се върне на победния път.

Спартак (Варна) с жалба до БФС относно съдийството в мача с Черно море

На Гьоко Хаджиевски обаче няма да му е никак лесно, тъй като немалка част от основните му футболисти са аут. Максим Ковальов, Цветослав Маринов, Георг Стояновски и Деян Лозев са аут. Мартин Георгиев, който си изкара червен картон срещу Черно море, също няма да може да вземе участие днес.

Основни футболисти пропускат двубоя на Спартак (Варна) срещу Локо (Сф)

Локомотив от своя страна определено има повод да очаква победа, тъй като традиционно играе добре срещу днешния си опонент. “Железничарите” имат сериозно предимство в двубоите си със Спартак, като са записали 44 победи срещу “соколите” и само 21 загуби.

Към момента столичани са на осмото място с 26 пункта. Те бяха в доста добра серия преди края на есенния полусезон. След подновяването на efbet Лига обаче Локомотив се изправи срещу Лудогорец миналия кръг и отстъпи с 1:3, въпреки че поведе в мача. Влизане в топ 4 към момента изглежда непосилно, но една победа днес би затвърдила мястото на отбора в топ 8.

По-рано през сезона двата тима направиха нулево равенство в София. Последният мач във Варна пък е от октомври 2024 и тогава Спартак излезе победител с 3:2.