  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ланс Строл с много мрачна прогноза за темпото на Астън Мартин

Ланс Строл с много мрачна прогноза за темпото на Астън Мартин

  • 13 фев 2026 | 10:20
  • 241
  • 0

Пилотът на Астън Мартин Ланс Строл направи много мрачна прогноза за реалното темпо на британския тим, казвайки, че според него той е с четири секунди по-бавен от лидерите във Формула 1.

Изказването на канадеца идва на фона на трудната предсезонна подготовка за екипа от Силвърстоун. Той се включва едва в края на шейкдауна в Барселона миналия месец, а по време на тазседмичния тест в Бахрейн Строл и Фернандо Алонсо прекарват много време в гаража с различни проблеми.

Отделно, когато са на пистата, те не са много бързи и редовно остават в долната половина на подреждането. Да, това са само тестове и все още никой не е показал реалната си скорост, но Строл е на мнението, че Астън Мартин ще бъде далеч от челото, когато това се случи.

„Точно сега, ние изоставаме с четири секунди от водещите отбори, четири и половина. Невъзможно е да знаем кой с колко гориво кара. Но да, сега ние трябва да се опитаме да намерим четири секунди.

„Имаме инструментите да се борим за победи и титли. Точно сега не правим това и трябва да видим какво можем да направим по въпроса. Дали искаме да се борим за победи? Да. Дали ще се борим за победи днес? Точно сега не изглежда, че ще можем. Означавали това, че в бъдеще няма да можем да се борим за победи? Не, аз мисля, че ще можем.

„Нямам кристална топка, нямах и преди началото на сезона, ние сме там, където сме днес. Нещата не изглеждат добре днес. Може ли да има промяна в следващите седмици? Може ли да се подобри? Със сигурност. На 100% ли нещата ще се подобрят? Не знам. Нямам отговорите на тези въпрос.

„Единствено мога да кажа, че ние натискаме възможно най-здраво. Фокусирани сме върху подобряването на нашата кола, на нашия двигател във всяка една секунда от всеки един ден. Времето ще покаже колко ще сме силни в първото състезание и през целия сезон“, каза Строл.

Снимки: Imago

