Ръсел изпревари Хамилтън в последната сутрин на първия тест в Бахрейн

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел изпревари бившия си съотборник Люис Хамилтън, за да оглави класирането в края на последната сутрешна сесия от първия официален предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година.

Ръсел стана първият пилот, който слиза под 1:34 за обиколка от началото на изпитанията в Бахрейн, след като завъртя обиколка за 1:33.918. Така той изпревари с 0.291 от Хамилтън, който се класира втори със своето Ферари.

Тройката с пасив от 1.423 оформи Макс Верстапен с Ред Бул, а зад него топ 5 допълниха Оливър Беарман с Хаас и Оскар Пиастри с Макларън. Двамата регистрираха изоставане от съответно 2.054 и 2.472 спрямо лидера Ръсел.

В сутрешните четири часа за подготовка имаше едно спиране на сесията, което настъпи малко преди изтичането на първите 60 минути. То беше наложено от пилота на Кадилак Валтери Ботас, който спря встрани от трасето с повреда, но по-късно се върна на пистата след бързи поправки в гаража.

Пет отбора ще разчитат на един пилот в днешния финален ден в Бахрейн

Най-активен в сутрешните часове беше Лиам Лоусън за Рейсинг Булс, който завъртя цели 83 обиколки, за да изпревари с четири тура Ръсел. Ланс Строл с Астън Мартин и Ботас бяха единствените пилоти, които не успяха да покрият една състезателна дистанция от 57 обиколки в сутрешните часове, след като направиха респективно 54 и 37.

Финалният ден на първия предсезонен тест в Бахрейн продължава в 14:00 часа българско време с още една 4-часова сесия.

Снимки: Imago