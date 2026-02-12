Формула Е добави още две нощни състезания към графика си за 2026 година

Популярни
  • 12 фев 2026 | 15:37
  • 153
  • 0
Организаторите на Формула Е обявиха, че двете състезания, които ще се проведат в Токио на 25 и 26 юли ще бъдат на изкуствено осветление.

Изцяло електрическия шампионат дебютира в японската столица преди две години на специално изградено трасе около изложбения център в токийския залив. Тогава в Страната на изгряващото слънце се проведе един старта, а през миналата година Токио прие две надпревари.

През тази година отново има предвидени два старта, които обаче ще бъдат при нощни условия. Така 12-ят сезон във Формула Е ще включва общо четири състезания на осветление, а първите две ще се проведат утре и в събота в Джеда.

Снимки: FIA Formula E

