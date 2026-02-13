Популярни
Дачия напуска “Дакар”, Алпин се изтегля от Льо Ман

  • 13 фев 2026 | 12:31
  • 1267
  • 0

В рамките на един ден френският автомобилен гигант Рено закри две от глобалните си моторспорт програми - Дачия се изтегля от рали “Дакар”, а Алпин няма да участва в Световния шампионат за издръжливост (WEC) и “24 часа на Льо Ман” след края на настоящия сезон.

Румънската марка спечели “Дакар” при втория си опит тази година с Насър Ал-Атия, за когото това е шести успех  в маратонската надпревара, като все пак тимът на компанията ще изкара до края на настоящия сезон в Световния рали-рейд шампионат.

Ал-Атия: Целият екип на Дачия свърши страхотна работа
Ал-Атия: Целият екип на Дачия свърши страхотна работа

Дачия влезе в рали-рейдовете в края на 2024, като първоначално програмата трябваше да е за три сезона и съответно три участия в “Дакар”, като последното трябваше да е през 2027.

Също вчера стана ясно, че Алпин ще приключи участието си в надпреварите за издръжливост след края на 2026, като финалът идва след пет години на марката в спорта. Алпин записа три победи в този период и нито веднъж не успя да влезе в битките за титлата. Автомобилната марка Алпин, която стои зад участието на тима в WEC все още не може да излезе на печалба и целта пред бранда тази година е поне да завърши годината без загуба. Алпин става втората марка, напуснала WEC след Порше, които също си тръгнаха заради икономически проблеми и липса на финансиране.

Насър Ал-Атия не допусна изненада и спечели за шести път рали "Дакар"
Насър Ал-Атия не допусна изненада и спечели за шести път рали "Дакар"

Алпин остава във Формула 1, поне засега, но Рено закри базата си за състезателни двигатели във Вири-Шатийон, като това решение беше взето по времето на предишния голям шеф на компанията Лука де Мео и според Флавио Бриаторе ще донесе 100 милиона евро икономии на гиганта.

Френски кмет с остра атака срещу Рено заради "предателство"
Френски кмет с остра атака срещу Рено заради "предателство"

Рено държи 75% от тима на Алпин във Формула 1 и бъдещето на отбора в световния шампионат също не е категорично определено, а новият шеф на Рено Франсоа Прово стартира много по-сериозна политика на икономии и орязване на разходите в състезателните програми в сравнение с Де Мео.

Хорнър преговаря с бивш акционер в Макларън за дела в Алпин
Хорнър преговаря с бивш акционер в Макларън за дела в Алпин
Снимки: Gettyimages

