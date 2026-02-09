Популярни
Хорнър преговаря с бивш акционер в Макларън за дела в Алпин

  • 9 фев 2026 | 13:47
Бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър преговаря с бивш акционер в Макларън в опита си да събере бюджет, за да купи миноритарния дял в Алпин, за който Otro Capital търси купувачи. Става въпрос за компанията MSP Sports Capital, която продаде дела си в Макларън Рейсинг през есента.

Otro Capital държи 24% в Алпин, смята се, че цената на пакета ще е около 700 милиона евро, но бъдещият собственик трябва да получи одобрението на мажоритарния собственик на тима Рено.

Според Sky News, Хорнър вече е говорил с MSP, както и с още потенциални инвеститори, сред които милиардери, семейни тръстове и финансови инвеститори.

Шефът на Алпин Флавио Бриаторе потвърди през януари, че Хорнър преговаря за миноритарния дял в тима, но не се ангажира с прогноза дали британецът ще успее да осъществи сделката, както и какво може да очакваме оттам нататък. Смята се, че Хорнър има амбиция да си осигури място в борда на директорите, след като установи контрол над тези 24% и след това да търси позиция в ръководството на тима.

Снимки: Gettyimages

