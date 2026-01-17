Насър Ал-Атия не допусна изненада и спечели за шести път рали "Дакар"

Насър Ал-Атия не допусна изненада в днешния последен етап на рали „Дакар“ и спечели за шести път в своята кариера най-голямата надпревара в маратонските ралита.

Talent. Experience. Perseverance. A SIXTH Dakar win for Nasser Al Attiyah 🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Huge congratulations also to Fabian Lurquin on becoming a Dakar winner! 🔥#DakarInSaudi #Dakar2026 pic.twitter.com/BMdRjEHKGF — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2026

Катарският пилот на Дачия направи едни консервативни финални 105 състезателни километра, но това му беше напълно достатъчно, за да спечели цялостната победа. Втори на 9:42 минути зад Ал-Атия завърши Нани Рома от М-Спорт, а тройката след победата си във финалния етап оформи Матиас Екстрьом с М-Спорт.

Шведът успя да се пребори за деветкратния световен рали шампион Себастиен Льоб (Дачия) за последното място на подиума, а на финала разликата между двамата беше само 37 секунди. Карлос Сайнц (М-Спорт) оформи челната петица пред Матьо Серадори (Сенчъри), Лукаш Мораеш (Дачия) и двукратният победител при мотоциклетистите Тоби Прайс (Тойота), които бяха останалите пилоти, завършили на под час от победителя.

Със своята шеста победа Ал-Атия се доближи на само два успеха от рекордьора по успехи при автомобилистите Стефан Петерханзел. Иначе французинът има общо 14 победи в рали „Дакар“, тъй като освен осемте си триумфа при автомобилистите той има и шест при мотоциклетистите.

Снимки: Imago