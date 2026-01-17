Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Насър Ал-Атия не допусна изненада и спечели за шести път рали "Дакар"

Насър Ал-Атия не допусна изненада и спечели за шести път рали "Дакар"

  • 17 яну 2026 | 13:30
  • 729
  • 0
Насър Ал-Атия не допусна изненада и спечели за шести път рали "Дакар"

Насър Ал-Атия не допусна изненада в днешния последен етап на рали „Дакар“ и спечели за шести път в своята кариера най-голямата надпревара в маратонските ралита.

Катарският пилот на Дачия направи едни консервативни финални 105 състезателни километра, но това му беше напълно достатъчно, за да спечели цялостната победа. Втори на 9:42 минути зад Ал-Атия завърши Нани Рома от М-Спорт, а тройката след победата си във финалния етап оформи Матиас Екстрьом с М-Спорт.

Шведът успя да се пребори за деветкратния световен рали шампион Себастиен Льоб (Дачия) за последното място на подиума, а на финала разликата между двамата беше само 37 секунди. Карлос Сайнц (М-Спорт) оформи челната петица пред Матьо Серадори (Сенчъри), Лукаш Мораеш (Дачия) и двукратният победител при мотоциклетистите Тоби Прайс (Тойота), които бяха останалите пилоти, завършили на под час от победителя.

Със своята шеста победа Ал-Атия се доближи на само два успеха от рекордьора по успехи при автомобилистите Стефан Петерханзел. Иначе французинът има общо 14 победи в рали „Дакар“, тъй като освен осемте си триумфа при автомобилистите той има и шест при мотоциклетистите.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Априлия и Дукати започват тестовете на моторите си за 2027 година в средата на март

Априлия и Дукати започват тестовете на моторите си за 2027 година в средата на март

  • 17 яну 2026 | 12:04
  • 520
  • 0
Хонда проведе първи пълноценен тест с 850-кубиковия си мотор

Хонда проведе първи пълноценен тест с 850-кубиковия си мотор

  • 17 яну 2026 | 11:45
  • 638
  • 0
Това ли ще е ключът към спечелването на титлата във Формула 1 през 2026 година?

Това ли ще е ключът към спечелването на титлата във Формула 1 през 2026 година?

  • 17 яну 2026 | 10:56
  • 1473
  • 0
Лучиано Бенавидес спечели по възможно най-драматичния начин рали "Дакар"

Лучиано Бенавидес спечели по възможно най-драматичния начин рали "Дакар"

  • 17 яну 2026 | 10:15
  • 2593
  • 1
В Ред Бул са готови за безсънни нощи заради 90-годишното си изоставане

В Ред Бул са готови за безсънни нощи заради 90-годишното си изоставане

  • 17 яну 2026 | 09:51
  • 5948
  • 1
Алекс Албон се сгоди за професионална голфърка

Алекс Албон се сгоди за професионална голфърка

  • 17 яну 2026 | 09:10
  • 3315
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на Юнайтед и Сити за дербито на Манчестър

Съставите на Юнайтед и Сити за дербито на Манчестър

  • 17 яну 2026 | 13:49
  • 1301
  • 4
Мбапе e титуляр за Реал Мадрид, феновете освиркват тима (съставите)

Мбапе e титуляр за Реал Мадрид, феновете освиркват тима (съставите)

  • 17 яну 2026 | 13:37
  • 1609
  • 1
ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

  • 17 яну 2026 | 09:37
  • 36544
  • 53
Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

  • 17 яну 2026 | 08:19
  • 23806
  • 25
ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

  • 17 яну 2026 | 09:29
  • 8296
  • 55
Звезди на Славия под въпрос за първата проверка

Звезди на Славия под въпрос за първата проверка

  • 17 яну 2026 | 09:41
  • 4605
  • 14