Ал-Атия: Целият екип на Дачия свърши страхотна работа

Насър Ал-Атия подходи предпазливо в последния етап на рали "Дакар" в събота и завърши едва на 36-о място. Преднината на катареца обаче се оказа достатъчна и той си осигури крайната победа с аванс от малко под десет минути пред Нани Рома с Форд. Това е шеста победа на пилота от Катар в тази надпревара и първа за Дачия, при едва второто участие на румънската марка в ралито.

„Невероятно е да спечеля това състезание. Навигаторът ми Фабиан Люркен и целият екип на Дачия свършиха страхотна работа - заяви Ал-Атия след победата. - Работихме много усилено от миналата година насам. Може би не показвам много емоции в момента, но наистина го чувствам в сърцето си“, добави той.

Ал-Атия не успя да избегне трудностите в хода на ралито, но на практика подпечата победата си в маратонския етап през последната седмица на надпреварата, когато натрупа решаваща преднина пред своите съперници.

„Тогава имахме добра преднина от 12 минути. В предпоследния ден също се справихме добре и в този момент знаехме, че ще бъдем победителите в "Дакар“, обясни Ал-Атия.

С тази победа Ал-Атия вече е на второ място във вечната ранглиста по победи в рали "Дакар", веднага след френската легенда Стефан Петерханзел. Петерханзел има осем победи в категорията на автомобилите и още шест при мотоциклетите. А Ал-Атия заяви, че ще преследва едното постижение на Петерханзел.

„Все още трябва да подобря рекорда на Петерханзел при автомобилите“, каза Ал-Атия.

