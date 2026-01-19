Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ал-Атия: Целият екип на Дачия свърши страхотна работа

Ал-Атия: Целият екип на Дачия свърши страхотна работа

  • 19 яну 2026 | 12:15
  • 268
  • 0
Ал-Атия: Целият екип на Дачия свърши страхотна работа

Насър Ал-Атия подходи предпазливо в последния етап на рали "Дакар" в събота и завърши едва на 36-о място. Преднината на катареца обаче се оказа достатъчна и той си осигури крайната победа с аванс от малко под десет минути пред Нани Рома с Форд. Това е шеста победа на пилота от Катар в тази надпревара и първа за Дачия, при едва второто участие на румънската марка в ралито.

„Невероятно е да спечеля това състезание. Навигаторът ми Фабиан Люркен и целият екип на Дачия свършиха страхотна работа - заяви Ал-Атия след победата. - Работихме много усилено от миналата година насам. Може би не показвам много емоции в момента, но наистина го чувствам в сърцето си“, добави той.

Насър Ал-Атия не допусна изненада и спечели за шести път рали "Дакар"
Насър Ал-Атия не допусна изненада и спечели за шести път рали "Дакар"

Ал-Атия не успя да избегне трудностите в хода на ралито, но на практика подпечата победата си в маратонския етап през последната седмица на надпреварата, когато натрупа решаваща преднина пред своите съперници.

„Тогава имахме добра преднина от 12 минути. В предпоследния ден също се справихме добре и в този момент знаехме, че ще бъдем победителите в "Дакар“, обясни Ал-Атия.

Льоб след 13 спукани гуми в "Дакар": Колите са здрави, гумите са слабото звено
Льоб след 13 спукани гуми в "Дакар": Колите са здрави, гумите са слабото звено

С тази победа Ал-Атия вече е на второ място във вечната ранглиста по победи в рали "Дакар", веднага след френската легенда Стефан Петерханзел. Петерханзел има осем победи в категорията на автомобилите и още шест при мотоциклетите. А Ал-Атия заяви, че ще преследва едното постижение на Петерханзел.

„Все още трябва да подобря рекорда на Петерханзел при автомобилите“, каза Ал-Атия.

Лучиано Бенавидес спечели по възможно най-драматичния начин рали "Дакар"
Лучиано Бенавидес спечели по възможно най-драматичния начин рали "Дакар"
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Верстапен с емоционално обещание към доктор Марко на раздяла

Верстапен с емоционално обещание към доктор Марко на раздяла

  • 18 яну 2026 | 18:33
  • 3452
  • 1
Формула 1 обяви началните часове за предсезонните тестове в Бахрейн

Формула 1 обяви началните часове за предсезонните тестове в Бахрейн

  • 18 яну 2026 | 18:06
  • 2115
  • 0
Шумахер: Дали и сезон 2026 ще е катастрофален за Ферари?

Шумахер: Дали и сезон 2026 ще е катастрофален за Ферари?

  • 18 яну 2026 | 17:22
  • 2402
  • 1
Какво отказа Тото Волф на Джордж Ръсел в новия му договор с Мерцедес

Какво отказа Тото Волф на Джордж Ръсел в новия му договор с Мерцедес

  • 18 яну 2026 | 16:47
  • 2108
  • 0
Кой се опитва да отмъкне звездите на Априлия в MotoGP?

Кой се опитва да отмъкне звездите на Априлия в MotoGP?

  • 18 яну 2026 | 16:23
  • 1160
  • 0
2026 ще е решаваща за бъдещето на Верстапен във Формула 1?

2026 ще е решаваща за бъдещето на Верстапен във Формула 1?

  • 18 яну 2026 | 16:08
  • 8146
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 8770
  • 85
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 7227
  • 2
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 21251
  • 15
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 15741
  • 12
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 11236
  • 8
Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

  • 19 яну 2026 | 00:07
  • 53949
  • 240