  2. Ливърпул
  3. Слот: Не беше перфектно, но важни са резултатите

Слот: Не беше перфектно, но важни са резултатите

  • 12 фев 2026 | 04:59
  • 74
  • 0

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот остана доволен от победата с 1:0 над Съндърланд. Мърсисайдци нанесоха първо поражение на "черните котки" на техния стадион. Затова специалистът е доволен от показания характер, макар да призна, че представянето на тима му бе далеч от перфектното.

„Показахме страхотен характер. Да дойдеш на този стадион, където Съндърланд нямаха загуба у дома през сезона, и да си тръгнеш с трите точки, е голямо постижение. Не беше перфектно, но в момента най-важни са резултатите", започна Слот.

След това той коментира битката за топ 4, в която и Ливърпул е замесен.

„Преди мача казах, че трябва да сме близо до съвършенството, ако искаме да се класираме за Шампионската лига. Тази вечер направихме важна крачка към това, като се възползвахме от грешките на преките ни конкуренти", допълни специалистът.

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд
Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

Той обаче призна, че е притеснен за контузията на Уатаро Ендо.

„За съжаление, травмата на Ендо не изглежда добре. Той е боец – остана на терена, за да ни помогне при една последна статична ситуация, въпреки че едва ходеше. Очаквам да бъде извън игра за доста дълго време, което е тежък удар, предвид липсата на опции на десния бек", каза още нидерландецът.

Накрая той похвали автора на победния гол Вирджил ван Дайк.

„Радвам се за Върджил (ван Дайк). Статичните положения са нещо, върху което работим много, и днес това направи разликата в един много равностоен мач", завърши Слот.

Снимки: Gettyimages

