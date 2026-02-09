Спартак (Варна) с жалба до БФС относно съдийството в мача с Черно море

Спартак (Варна) обяви, че клубът е входирал жалба до БФС срещу съдийството и използването на ВАР по време на дербито с Черно море. Тогава Мартин Георгиев получи директен червен картон през първото полувреме и остави “соколите” с човек по-малко. От варненския клуб обаче не са съгласни с това решение. Срещата завърши 0:0.

Ето какво пишат от Спартак:

ФК „СПАРТАК“ ВАРНА ВХОДИРА ОФИЦИАЛНА ЖАЛБА ДО БФС

Във връзка с изразената от клуба позиция относно съдийството и използването на системата ВАР по време на дербито срещу ПФК „Черно море“, ръководството на ФК „Спартак“ Варна официално входира жалба до Българския футболен съюз.

В нея подробно са изложени нашите аргументи относно ситуацията, довела до директен червен картон за наш състезател, както и съмненията ни относно приложението на ВАР протокола и принципа за „явна и очевидна грешка“.

С жалбата си настояваме компетентните органи към БФС да извършат обстоен професионален анализ на съдийските решения в конкретния двубой и да предоставят ясна и аргументирана оценка на действията на съдийския екип и ВАР съдиите.

Очакваме официална реакция и становище от страна на БФС.

ФК „Спартак“ Варна ще продължи последователно да отстоява принципите на честната игра, равнопоставеността и прозрачността в българския футбол.

Ръководството на

ФК „Спартак“ Варна