Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Червено дерби за Купата - всичко или нищо за ЦСКА и ЦСКА 1948
  1. Sportal.bg
  2. Елитна група до 18 години
  3. 17-годишен талант с дебют като титуляр за Славия

17-годишен талант с дебют като титуляр за Славия

  • 10 фев 2026 | 15:45
  • 922
  • 0
17-годишен талант с дебют като титуляр за Славия

Голмайсторът на Елитната група до 18 години Емилиан Гогев направи важна крачка в своята кариера, след като дебютира като титуляр за Славия в еfbet Лига. Младият нападател започна от първата минута при домакинството срещу Локомотив (Пловдив), играно на стадиона в Овча купел.

Гогев се присъедини към „белите“ през зимния полусезон, след като впечатли с изявите си в Локомотив (София) U18. С екипа на „железничарите“ той изигра изключително силна есен, отбелязвайки 15 гола в шампионата за юноши до 18 години, което го направи голмайстор на елитната група.

Стабилните му изяви не останаха незабелязани и доведоха до трансфер в Славия, където младият талант бързо получи шанс да се докаже и на най-високо ниво. В дебютния си мач за "белите" Гогев остана на терена до 64-ата минута.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Обрат: върнаха стария час на дербито на Пловдив

Обрат: върнаха стария час на дербито на Пловдив

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 1042
  • 0
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 3958
  • 4
Пастор с първи думи след ареста: Ще си понеса последствията

Пастор с първи думи след ареста: Ще си понеса последствията

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 1291
  • 2
11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

  • 10 фев 2026 | 16:53
  • 6509
  • 9
Велико Търново бе домакин на среща с клубовете от Северозападната Трета лига

Велико Търново бе домакин на среща с клубовете от Северозападната Трета лига

  • 10 фев 2026 | 16:47
  • 286
  • 0
Андрей Петров: БФС стартира категоризация на академиите с партньор на Висшата лига

Андрей Петров: БФС стартира категоризация на академиите с партньор на Висшата лига

  • 10 фев 2026 | 14:33
  • 3013
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

  • 10 фев 2026 | 16:53
  • 6509
  • 9
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 3958
  • 4
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 23459
  • 67
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 11668
  • 9
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 20580
  • 14
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 8298
  • 2