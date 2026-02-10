17-годишен талант с дебют като титуляр за Славия

Голмайсторът на Елитната група до 18 години Емилиан Гогев направи важна крачка в своята кариера, след като дебютира като титуляр за Славия в еfbet Лига. Младият нападател започна от първата минута при домакинството срещу Локомотив (Пловдив), играно на стадиона в Овча купел.

Гогев се присъедини към „белите“ през зимния полусезон, след като впечатли с изявите си в Локомотив (София) U18. С екипа на „железничарите“ той изигра изключително силна есен, отбелязвайки 15 гола в шампионата за юноши до 18 години, което го направи голмайстор на елитната група.

Стабилните му изяви не останаха незабелязани и доведоха до трансфер в Славия, където младият талант бързо получи шанс да се докаже и на най-високо ниво. В дебютния си мач за "белите" Гогев остана на терена до 64-ата минута.