Бивш вратар на Спартак (Вн) се завърна в Австралия

  • 9 фев 2026 | 13:47
  • 650
  • 0
Бивш вратар на Спартак (Вн) се завърна в Австралия

Бившият вратар на Спартак (Варна) Илия Шаламанов се завърна в Австралия и отново облече екипа на втородивизионния Саут Мелбърн. В началото на сезона той пристигна при "соколите" от австралийския Алтона Меджик и беше един от първите трансфери в клуба. Стражът обаче не успя да пребори конкуренцията на Максим Ковальов и за Спартак записа едва два мача – и двата в турнира за Sesame Купа на България.

