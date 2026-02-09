Бивш вратар на Спартак (Вн) се завърна в Австралия

Бившият вратар на Спартак (Варна) Илия Шаламанов се завърна в Австралия и отново облече екипа на втородивизионния Саут Мелбърн. В началото на сезона той пристигна при "соколите" от австралийския Алтона Меджик и беше един от първите трансфери в клуба. Стражът обаче не успя да пребори конкуренцията на Максим Ковальов и за Спартак записа едва два мача – и двата в турнира за Sesame Купа на България.



Пламен Трендафилов