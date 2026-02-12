Популярни
  3. Президентът на ПСЖ за края на Суперлигата: Днес футболът спечели

Президентът на ПСЖ за края на Суперлигата: Днес футболът спечели

  • 12 фев 2026 | 03:37
Президентът на ПСЖ за края на Суперлигата: Днес футболът спечели

УЕФА, Асоциацията на европейските клубове (ECA) и Реал Мадрид постигнаха историческо споразумение, което слага край на проекта Суперлига и всички свързани правни спорове. Разбирателството, което възстановява единството в европейския футбол, беше постигнато след два месеца интензивни и частни преговори. Официалното съобщение дойде този вторник, след като бяха уточнени последните детайли от комюникето между Мадрид и Брюксел. Осъществяването на споразумението обаче беше под въпрос до последния момент, като песимизмът цареше в навечерието относно възможността за обявяване по време на 50-ия Конгрес на УЕФА.

Насер Ал-Хелайфи, президент на ECA и член на Изпълнителния комитет на УЕФА, макар и президент на настоящия победител в Шампионската лига ПСЖ, изигра ключова роля като посредник между страните. В ексклузивни изявления за испанския вестник Marca, ръководителят изрази своето задоволство от резултата. „Горд съм и много щастлив. Искам да благодаря на всички, на всички страни, участващи в това историческо споразумение. На президента на УЕФА, който прави толкова много всеки ден за европейския футбол, най-интелигентния и скромен лидер. И, разбира се, на Флорентино Перес, много елегантен и интелигентен човек, той е визионер“, заяви Ал-Хелайфи.

Президентът на ECA, която представлява 820 европейски клуба, подчерта, че в това споразумение няма губещи, а само победители. „Ако някой каже или си мисли, че днес Флорентино Перес „загуби“, той е глупак и не знае абсолютно нищо за футбола. Най-важното тук е, че всички печелим, никой не губи. Футболът печели, което беше това, което всички искахме. Днес печелят УЕФА, Реал Мадрид, ECA и, най-важното, футболът. Войната не ни водеше доникъде“, обясни той.

УЕФА се разбра с Реал Мадрид и сложи край на проекта за Суперлига
УЕФА се разбра с Реал Мадрид и сложи край на проекта за Суперлига

Ал-Хелайфи похвали и отношението на президента на Реал Мадрид по време на процеса. „Вярвам, че днес президентът Перес е още по-голям и по-добър човек, защото накара Реал Мадрид да направи това, което е най-полезно за европейския футбол. Много благодаря, наистина, и му благодаря, че ми се довери“, каза той, разширявайки благодарностите си към Бехдад Егбали от Челси и Жоан Лапорта, президент на Барселона, чиято „голяма смелост и лидерство“ също заслужиха признание.

Ръководителят на ECA призна, че въпреки че е вярвал „в този мирен процес от дълго време“, несигурността относно споразумението е останала до края. „Тази сутрин не знаехме дали ще се осъществи или не. Разговаряхме, с нашите различия, но винаги с желанието да постигнем споразумение, мислейки за колективните интереси“, разкри той.

След като завръщането на Барселона в семейството на ECA вече е потвърдено, Ал-Хелайфи гледа към бъдещето. „Завръщането на Барселона в семейството на ECA е фантастична новина. Сега работим за пълното завръщане на Реал Мадрид, тъй като всички започваме нова и блестяща глава за клубния футбол“, заключи той, отбелязвайки, че споразумението ще доведе до подобрения, които засега предпочита да запази в тайна.

Снимки: Gettyimages

