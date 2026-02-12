Арсенал иска да си върне преднината на върха

Брентфорд и Арсенал ще се изправят един срещу друг в мач от Премиър лийг на 12 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Джитек Къмюнити Стейдиъм". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Тони Харингтън. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в различни части на класирането.

Арсенал е начело в класирането на Премиър лийг с 56 точки от 25 изиграни мача, като "топчиите" имат впечатляваща голова разлика от 49 вкарани и само 17 допуснати гола. Лондончани са в отлична позиция в борбата за титлата и победа срещу Брентфорд би затвърдила лидерската им позиция, като така тимът ще си върне преднината от 6 точки пред преследвача си Манчестър Сити.

От своя страна, домакините заемат седмата позиция с 39 точки от същия брой мачове, като са отбелязали 39 гола и са допуснали 34. "Пчелите" се борят за място в европейските клубни турнири и евентуален успех срещу лидера би им дал сериозен тласък в тази посока.

Брентфорд идва с променливи резултати в последните си пет срещи, като записа три победи и две загуби. "Пчелите" постигнаха две последователни победи в последните си мачове - 3:2 срещу Нюкасъл (на 07.02.2026) и 1:0 като гост на Астън Вила (на 01.02.2026). Преди това обаче отборът допусна две поражения - 0:2 от Нотингам Форест (на 25.01.2026) и 0:2 от Челси (на 17.01.2026). В турнира за ФА Къп Брентфорд победи Шефилд Уензди с 2:0 (на 10.01.2026).

Арсенал е в отлична форма с четири победи и само една загуба в последните пет мача. "Топчиите" разгромиха Съндърланд с 3:0 (на 07.02.2026), победиха Челси с 1:0 за Карабао Къп (на 03.02.2026), разбиха Лийдс с 4:0 (на 31.01.2026) и надделяха над Кайрат с 3:2 в Шампионска лига (на 28.01.2026). Единственото поражение дойде от Манчестър Юнайтед с 3:2 (на 25.01.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Арсенал има категорично предимство с четири победи и едно равенство. Последната среща между тях се състоя на 3 декември 2025 г., когато "топчиите" победиха с 2:0 като домакини. Преди това, на 12 април 2025 г., двата отбора завършиха наравно 1:1 на стадиона на Арсенал. На 1 януари 2025 г. лондончани постигнаха убедителна победа с 3:1 на терена на Брентфорд. През март 2024 г. Арсенал отново надделя с 2:1 като домакин, а през ноември 2023 г. "топчиите" спечелиха с минималното 1:0 при гостуването си на "пчелите". Историята на срещите показва ясно превъзходство на Арсенал в този сблъсък.

Най-големият удар за лондончани е неясното състояние на капитана Мартин Йодегор. Норвежецът пропусна последните две срещи на тима и макар да поднови леки тренировки, Артета призна, че ще вземе решение за включването му в последната минута. Още по-голяма обаче ще е липсата на Микел Мерино. Испанският халф тъкмо започна да навлиза във форма, но вече е аут за няколко месеца след операция на стъпалото. Леандро Тросар и Букайо Сака пък са под сериозен въпрос заради мускулни проблеми.

Мениджърът на Брентфорд Кийт Андрюс няма да може да разчита на наказания Кевин Шаде. Фабио Карвальо и Антони Миламбо са аут до края на сезона с контузии на кръстните връзки. Добрата новина е завръщането на Рико Хенри, който е готов да започне в защита.