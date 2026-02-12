Популярни
  Славиша Стоянович взе Патрик-Габриел Галчев в Босна и Херцеговина

Славиша Стоянович взе Патрик-Габриел Галчев в Босна и Херцеговина

  12 фев 2026 | 01:18
Славиша Стоянович взе Патрик-Габриел Галчев в Босна и Херцеговина

Доскорошният футболист на Левски (Сф) и Локомотив (София) Патрик-Габриел Галчев в четвъртък ще бъде представен като ново попълнение на босненския клуб Железничар (Сараево). Галчев, който има 99 мача и 2 гола за Левски, е продукт на „синята“ школа, макар да е роден в испанския град Сарагоса.

През есента на 2025-а година той носи екипа на Локомотив (София), като преотстъпен от Левски, където изигра 17 мача, вкара два гола и подаде за още един. След това той се върна на стадион „Георги Аспарухов“, но не замина с първия отбор на Левски на лагер в Турция. В началото на февруари той разтрогна договора си по взаимно съгласие и сега се мести на стадион „Гърбавица“ в Сараево със свободен трансфер.

Играещ като десен бек или десен халф-бек, 24-годишният Галчев има и 6 мача за националния отбор на България. Той пристигна днес в босненската столица, беше настанен в хотел в града, а утре ще премине медицински тестове и ще бъде представен като ново попълнение на „синьо-белите“ от Сараево.

В момента старши треньор на Железничар е бившият наставник на Левски Славиша Стоянович, по чиято покана Галчев отива в отбора. Тимът се намира на 6-о място във временното класиране на босненското първенство, което е с 10 отбора. Железничар е на 7 точки от 3-ото място в класирането, но и на 6 от последните две, които ас изпадащи.

Преди да приеме предложението на босненския клуб, Галчев отказа оферти от Украйна и Словения, а също така имаше опции гръцкия ОФИ (Крит), както и за азиатски страни.

