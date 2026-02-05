Славия може да прибере Папи Галчев

Славия може да се подсили с футболист, който наскоро се раздели с Левски. Става дума за десния защитник Патрик-Габриел Галчев, чийто договор със сините бе прекратен по взаимно съгласие.

Бранителят не влизаше в сметките на старши треньора Хулио Веласкес и не бе част от зимния лагер на тима в Турция. В началото се очакваше да продължи кариерата си в чужбина, но сега е напълно възможно да остане в София и да облече екипа на белите.

Галчев дебютира за Левски през есента на 2020 година и изигра общо 99 мача, в които отбеляза два гола. Той беше част от състава, спечелил Купата на България през 2022 година. През 2025-а игра под наем в Локомотив София, а сега може да направи нов вътрешен трансфер в столицата, супбщава " Тема спорт".

В Славия продължават да се ориентират към футболисти, добре познати на старши треньора Ратко Достанич, с когото част от тях вече са работили. Междувременно клубът се е отказал от привличането на грузинския защитник Рати Григалава заради трудности около уреждането на документите.