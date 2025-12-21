Локомотив (София) търси заместник на Патрик-Габриел Галчев

Локомотив (София) е на път да намери заместник на Патрик-Габриел Галчев, твърди "Мач Телеграф".

Затова столичните "железничари" са се устремили бързо да намерят негов качествен заместник. Има голяма вероятност това да се случи още преди Нова година. Папи беше сред основните футболисти на треньора Станислав Генчев и взе участие в почти всички мачове на отбора през първия полусезон.



Сега погледите на ръководството на Локо са насочени към няколко чуждестранни футболисти, подвизаващи се на този пост. Очаква се съвсем скоро клубът да влезе в преговори с играча и има големи шансове те да бъдат ползотворни.