Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

Левски обяви, че се разделя по взаимно съгласие с Патрик-Габриел Галчев. Бранителят напуска “синия” клуб след повече от 5 години в първия тим, като записа 99 мача и вкара 2 гола. През миналия полусезон Галчев играеше под наем в Локомотив (София), но бе върнат на "сините".

Ето какво пишат от Левски:

ПФК „Левски“ и Патрик-Габриел Галчев се разделиха по взаимно съгласие.

Защитникът направи своя дебют за „Левски“ на 21 октомври 2020 година. Със синята фланелка записа 99 мача и отбеляза 2 гола. Носител на Купата на България за 2022 година.

ПФК „Левски“ благодари на Патрик-Габриел за професионализма и всеотдайността със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи.