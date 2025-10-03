Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона се оттегля от Суперлигата

  • 3 окт 2025 | 18:20
Барселона изглежда оттегля подкрепата си за проекта Европейска Суперлига с цел да подобри допълнително отношенията си с УЕФА. Според репортаж на Mundo Deportivo, ръководството на Барселона е решило да се откаже от идеята за затворена лига и да се съсредоточи върху засилването на връзките си с европейската футболна федерация.

Отговорните фактори в „блаугранас“ смятат, че УЕФА е взела предвид забележките на клубовете и е предприела значителни промени, като преструктурирането на формата на своите турнири и увеличаването на финансовите приходи за участващите отбори.

Тези развития накараха каталунците да преразгледат позицията си и да се дистанцират от Флорентино Перес и неговия план. Отношенията на Барселона с УЕФА, които бяха нарушени през предходните години поради финансови разногласия, сега изглежда се нормализират.

Показателно за подобряването на климата беше присъствието на президента на УЕФА, Александър Чеферин, в ложите на „Монжуик“ по време на мача между Барселона и Пари Сен Жермен от груповата фаза на Шампионската лига.

