Барселона се оттегля от Суперлигата

Барселона изглежда оттегля подкрепата си за проекта Европейска Суперлига с цел да подобри допълнително отношенията си с УЕФА. Според репортаж на Mundo Deportivo, ръководството на Барселона е решило да се откаже от идеята за затворена лига и да се съсредоточи върху засилването на връзките си с европейската футболна федерация.

Отговорните фактори в „блаугранас“ смятат, че УЕФА е взела предвид забележките на клубовете и е предприела значителни промени, като преструктурирането на формата на своите турнири и увеличаването на финансовите приходи за участващите отбори.

🚨| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Barcelona are planning to ABANDON the Super League project after the club's relations with UEFA significantly improved. [@ESportsRAC1] #fcblive pic.twitter.com/6X0sIf0nJi — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 2, 2025

Тези развития накараха каталунците да преразгледат позицията си и да се дистанцират от Флорентино Перес и неговия план. Отношенията на Барселона с УЕФА, които бяха нарушени през предходните години поради финансови разногласия, сега изглежда се нормализират.

Показателно за подобряването на климата беше присъствието на президента на УЕФА, Александър Чеферин, в ложите на „Монжуик“ по време на мача между Барселона и Пари Сен Жермен от груповата фаза на Шампионската лига.